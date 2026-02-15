Esta sencilla técnica ha ayudado a tener una mandíbula cuadrada y reducir la papada, según afriman influencers y usuarios de redes sociales como TikTok.

Los expertos desvelan qué hay de cierto en esta tendencia cada vez más fuerte y común.

En los últimos meses, TikTok y otras redes sociales se ha llenado de vídeos en los que, con tan solo un ejercicio, promete a las mujeres eliminar para siempre su papada y a los hombres tener una mandíbula cuadrada.

Una técnica viral que ha llegado a algunas famosas e influencers. Bautizado como ‘mewing‘ por su creador, el ortodoncista británico John Mew, ha conseguido que miles de jóvenes lo practiquen en su casa para transformar su rostro sin cirugía, pero ¿qué hay de cierto en ello?

Comencemos por los antecedentes. En los años 70, John Mew decidió dejar de lado los aparatos dentales en pos de un entrenamiento de la postura oral que pretende guiar el crecimiento facial y que en la actualidad se ha convertido en el protagonista de cientos de tutoriales que podemos encontrar en YouTube o TikTok.

El método es el siguiente: descansar toda la lengua en el paladar, sin bloquear las vías respiratorias y mantener los dientes y los labios suavemente cerrados. Esto nos obliga a respirar por la nariz y, según los abanderados de este método, modificará los huesos de la mandíbula consiguiendo que esté más marcada, creará una barbilla más prominente y modificará el puente de la nariz, poniéndolo más recto.



Mike Mew, el hijo de este ortodoncista, se dedicó a difundir este método a través de internet, en concreto en redes sociales, lo que le llevó a ser expulsado de la Sociedad de Ortodoncia Británica al divulgar información que no cuenta con ningún tipo de respaldo científico.



Los supuestos efectos del ‘mewing’

‘Mewing’, ¿verdad o timo?

Aunque entre los múltiples beneficios que se le atribuyen al ‘mewing’ están mejorar la respiración, corregir la posición de la mandíbula, eliminar la papada y, en definitiva, ser más guapos, no todo es color de rosa, ya que según varios expertos, esta técnica trae varias complicaciones.

Al igual que las redes se han llenado de jóvenes contando su experiencia con esta técnica, donde no pueden faltar las fotos del antes y después, también muchos profesionales de la salud bucodental y cirujanos han salido para desmentir este mito y advertir a quienes lo practican de los riesgos que pueden tener.

Según la entrevista que dio el doctor Renato Gunckel, cirujano maxilofacial, al medio BioBioChile, «entre los riesgos a los que una persona se expone al realizar ‘mewing’ están el desgaste de los dientes, alteraciones en la articulación temporomandibular y dolores en la musculatura facial».

«No lo recomiendo para nada, ya que podría generar más problemas desde el punto de vista funcional de la mandíbula. Creo que no afectaría de manera significativa el aspecto facial o provocar un cambio a nivel óseo», sentencia el experto.

Además, muchos expertos argumentan que estos grandes cambios de antes y después se deben a una postura diferente, buena luz y, sobre todo, photoshop, como afirman médicos en estos vídeos virales.

Un buen truco para las fotos

Sin embargo, aunque no tiene evidencias científicas de un beneficio a largo plazo, sí que es uno de los trucos más usados por las famosas a la hora de hacerse fotos en eventos, alfombras rojas e incluso desfiles. El pegar la lengua al paladar y tragar para que el cuello se vea más estilizado, definido y sin papada es uno de los trucos favoritos de Angelina Jolie o Bella Hadid y puede ayudar a vernos más favorecidas en las fotos, pero eso sí, jamás modificará nuestra estructura facial.

20MINUTOS.ES