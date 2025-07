Por Redacción Perú. Pressenza.com



El pasado 26 de junio se realizó la II ExpoÉtica 2025 en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). La cita visibilizó diversos problemas sociales que fueron abordados por los estudiantes universitarios, quienes en la práctica plantearon soluciones viables a la corrupción, la inseguridad ciudadana, la desigualdad en el acceso a los servicios básicos, entre otros; abordados desde la perspectiva humanista y de responsabilidad social.

La II ExpoÉtica 2025 se realizó en el marco del curso Ética y Responsabilidad Social, dictado por los docentes Erika Vicente, Cesar Huapaya y Walter Chung. Este está dirigido a alumnos de la facultad de Ciencias de Ingeniería; y permitió la enseñanza de temas transversales como la no violencia activa, la acción válida, entre otros.

Durante el día, los estudiantes visibilizaron ante el público asistente, problemas sociales que los impactaron a nivel personal y social. Cada muestra fue investigada desde su raíz, para luego plantear acciones que enfrenten esos problemas. Más de 100 alumnos participaron en la exposición de sus investigaciones y propuestas de solución.

“Un atajo peligroso”

Uno de los grupos nos aborda: “El tema de hoy día que vamos a hablar es el llamado “atajo peligroso”. El proceso constructivo no sólo se basa en el desempeño técnico o el nivel de conocimientos, sino también en la toma de decisiones con responsabilidad y ética. Por ejemplo, en las construcciones de hoy en día tenemos plazos muy apresurados y costos reducidos, por lo cual tenemos que tomar decisiones con sabiduría.

Ante esas cuestiones, de tiempo y costos, tenemos problemas que son muy comunes en la construcción. Puede ser desde la concepción de los planos, en el cual los especialistas no se ponen de acuerdo, entonces no hay una especie de compatibilización de los planos, por lo cual al momento de la construcción recién nos percatamos de los problemas que hay. Y hay que corregir ahí, no hacer “el atajo”.

Otro problema son los mismos constructores, que a veces por apresurados, forman el problema de las “cangrejeras”, que por vaciar muy rápido o el hecho de no haber vibrado adecuadamente. También hay un tema de calidad ahí, que los mismos residentes o los mismos ingenieros, por ahorrarse costos, dejan todo el trabajo a los maestros de obra. Entonces generan problemas como estos.

Todo eso creemos que se engloba gracias a la falta de responsabilidad social y ética que los mismos profesionales no presentan, o inclusive del dueño del inmueble que quiere construir su casa y contrata un maestro de obra, y éste, a veces por su ignorancia o por haber construido 50 años casas, sigue creyendo que no le va a pasar nada y que está bien su proceso constructivo.

Ante ello hemos planeado soluciones. Nuestra propuesta de solución es generar videos que sean igual de interactivos para informar a la población de pequeños tips y concientizar de la importancia de contratar a los técnicos adecuados. Pequeños videos así nos van a poder ilustrar de cualquier alerta que podamos encontrar en plena construcción, para que una persona pueda al menos preguntar, indagar, saber, buscar una ayuda exterior y todo ello”.

“¿Frente a esto qué hago?”

“Es un llamado a la acción, pero también a la reflexión y a profundizar sobre los problemas. Esa comprensión forma a los estudiantes y les permite tener una visión mucho más amplia de la sociedad y sus problemas” nos señala la docente Erika Vicente. La metodología motiva a los estudiantes a desarrollar en su práctica profesional un enfoque humanista y de responsabilidad social.

Los estudiantes abordaron en el evento problemáticas como: la salud mental (depresión, estrés y ansiedad), extorsiones y delincuencia, la violencia y abuso laboral y los distintos tipos de violencia; educación sexual, la sostenibilidad, edadismo, fuga de talentos, corrupción, el consumismo, el desinterés juvenil en la política peruana, entre otros.

De otro lado, Cesar Huapaya (docente) nos manifiesta: “En muchos casos los estudiantes se empoderan al abordar estos temas, porque muchas veces estos problemas están invisibilizados, pero ellos los sienten y es desde ese sentimiento que realizan acciones, buscan canales para visibilizarlos y encontrar soluciones. En ese proceso, no solo hacen talleres sino que además visitan autoridades y los involucran, es decir, ya no es una mirada vertical, sino a partir de la mirada de los estudiantes. La idea es que seamos actores de aquello que nosotros deseamos como sociedad”.

Mirada intercultural

El evento fue impulsado por la Oficina de Comunicaciones de la facultad de Ciencias de Ingeniería de la PUCP y por la Dirección Académica de Responsabilidad Social.

María del Carmen Mestanza, Coordinadora de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la PUCP añade que “los estudiantes deben tener una formación ética, no solo a nivel de contenidos y conocimientos, creo que es fundamental para todo profesional tener un sentido ético, ser responsables, tener valores para que sean excelentes profesionales, para que sepan actuar adecuadamente en nuestra sociedad.

Uno de los ejes de formación de la universidad Católica es la formación en valores, el respeto a la dignidad del ser humano, buscar la igualdad, la no discriminación, tener una mirada más intercultural; somos un país intercultural y cada una de estas culturas merece el respeto y esa es la formación que les damos” señala Mestanza.

“La idea es que puedan ser personas que se comprometan con su medio y su problemática. Al final se trata de determinar cuál es la mejor decisión en determinado momento. Y la acción válida es el elemento ético por excelencia que nos indica una dirección. Lo que yo haga, va a grabar en mi acción en forma coherente o en forma contradictoria y, eso va a producir sufrimiento o bienestar a otro. Entonces, depende de que yo, mediante estas acciones, vaya construyendo mi vida o deconstruyéndola” concluye el docente Walter Chung.

