por Mundo Gremial en 10/03/2026 a las 21:00

El Ministerio de Capital Humano sumarió a FATE, empresa de Javier Madanes Quintanilla, por violar la conciliación obligatoria al no abonar salarios y cerrar la fábrica. En paralelo, desde Estados Unidos, el Presidente Javier Milei tildó al dueño de la firma y a Paolo Rocca de "empresarios prebendarios" y los acusó de connivencia con la política. La entrada El Gobierno arremete contra Madanes: sanción a FATE y fuertes críticas de Milei desde Nueva York se publicó primero en MUNDO GREMIAL.