- Aceiteros San Lorenzo: los trabajadores respaldaron a Daniel Succi en las urnas y seguirá al frente del gremiopor Mundo Gremial en 11/03/2026 a las 01:18
La Lista Blanca Unidad retuvo la conducción gremial con un fuerte respaldo en los comicios. El secretario general llamó a la unidad para enfrentar la Reforma Laboral y encarar las próximas paritarias.
- Estaciones de Servicio: Acuña cerró un aumento bimestral del 8% para febrero y marzopor Mundo Gremial en 10/03/2026 a las 22:34
El Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGYPE), que lidera Carlos Acuña, y las empresas del sector acordaron una suba del 8% en dos tramos para febrero y marzo. El acuerdo alcanza a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 488/07 y fija una nueva fecha de revisión para mediados de abril.
- El Gobierno arremete contra Madanes: sanción a FATE y fuertes críticas de Milei desde Nueva Yorkpor Mundo Gremial en 10/03/2026 a las 21:00
El Ministerio de Capital Humano sumarió a FATE, empresa de Javier Madanes Quintanilla, por violar la conciliación obligatoria al no abonar salarios y cerrar la fábrica. En paralelo, desde Estados Unidos, el Presidente Javier Milei tildó al dueño de la firma y a Paolo Rocca de "empresarios prebendarios" y los acusó de connivencia con la política.
- Abrazo a la Técnica N°2: SUTEBA rechaza el cierre de cursospor Mundo Gremial en 10/03/2026 a las 20:45
El cierre de cursos en Automotores e Informática acumula el rechazo de docentes, padres y alumnos de la EET N° 2.
- Fuerte atraso salarial: Papeleros lanzan plan de lucha ante el estancamiento de las paritariaspor Mundo Gremial en 10/03/2026 a las 20:13
La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos, que conduce José Ramón Luque anunció medidas de fuerza que incluyen un paro de 24 horas y quites de colaboración hasta el 15 de marzo. Denuncian una "absoluta intransigencia" de las cámaras empresariales y un retraso salarial crítico frente a la inflación.
