Cada 16 de febrero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1835 – FALLECE FACUNDO QUIROGA. A la edad de 46 años muere de un disparo el militar, exgobernador riojano y caudillo federal Juan Facundo Quiroga al ser emboscado en la localidad cordobesa de Barranca Yaco por un grupo de milicianos unitarios en el contexto de las guerras internas que siguieron a la declaración de independencia del Virreinato del Río de la Plata.

1936 – NACE FERNANDO SOLANAS. Nace en la localidad bonaerense de Olivos el cineasta y político Fernando Solanas. Entre sus filmes se destacan «El exilio

de Gardel» y «La hora de los hornos».

1937 – FIBRA NYLON. La química estadounidense DuPont de Nemours patenta en la ciudad de Wilmington (Delaware, EEUU) el proceso de estirado en frío de la fibra de Nylon, la primera de origen sintético, con lo que se revolucionó a la industria textil y de la indumentaria.

1943 – NACE MARILINA ROSS. Nace en el barrio porteño de Liniers la actriz, cantante y compositora Marilina Ross (María Celina Parrondo), ganadora del premio Fotogramas de Plata por su papel protagónico en el filme La Raulito (1976) y declarada Ciudadana ilustre de Buenos Aires. Grabó una veintena de discos y trabajó en otras tantas películas.

1948 – NACE ROBERTO MOURAS. Nace en la localidad bonaerense de Moctezuma el piloto de automovilismo Roberto Mouras, tricampeón de Turismo Carretera (1983, 1984 y 1985), la categoría en la que desarrolló casi toda su carrera deportiva. Ganó un total de 50 carreras con las marcas Chevrolet y Dodge.

1955 – NACE MIGUEL ZAVALETA. Nace en el barrio Norte de Buenos Aires el músico y cantante Miguel Zavaleta, quien alcanzó la fama como vocalista del grupo Suéter en la década de 1980. Es el autor de populares temas como «Extraño ser», «Amanece en la ruta» y «El anda diciendo».

1959 – FIDEL CASTRO. El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, toma posesión como primer ministro de Cuba en el palacio presidencial en La Habana, a la que había llegado con tropas guerrilleras luego de derrocar al dictador Fulgencio Batista.

1959 – NACE JOHN MCENROE. Nace en la ciudad alemana de Wiesbaden el ex tenista estadounidense John McEnroe, uno de los más grandes talentos de la historia del tenis. Fue número uno del mundo en 1979, 1980 y 1984. Ganó siete torneos de Grand Slam y tres ATP World Tour Finals dentro de un total de 156 títulos obtenidos a lo largo de su carrera.

1964 – NACE BEBETO. Nace en la ciudad brasileña de Salvador de Bahía el exfutbolista José Roberto Gama de Oliveira, popularmente conocido como Bebeto por su cara de niño,

uno de los mejores grandes delanteros de la selección de Brasil. Con Romario formó la dupla goleadora de la selección brasileña campeona del Mundial de EEUU 1994,

2007 – FALLECE HERMINIO IGLESIAS. A la edad de 77 años muere el dirigente peronista Herminio Iglesias, exintendente de Avellaneda y exlegislador, quien en el cierre de la campaña del Partido Justicialista para las presidenciales de 1983 prendió fuego a un ataúd con las siglas de la Unión Cívica Radical, el partido de Raúl Alfonsín, ganador de esas elecciones.

Efemérides del 16 de febrero.

TELAM