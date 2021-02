Imputan al dueño de Petroquímica Capitán Bermúdez por grave daño ambiental

La actividad de la Petroquímica Capitán Bermúdez, al promediar 2015, era extremadamente peligrosa por poseer instalaciones deterioradas, sin mantenimiento y no aptas para la fabricación de sustancias como cloro o clorobenceno. Eso estaba indicado en un informe de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia que motivó una orden del gobernador a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones legales contra sus directivos. Sin embargo, pese a contar con dictámenes que registraban la evidencia de la contaminación en dos pericias distintas, el ex fiscal regional Patricio Serjal ordenó interrumpir la causa que imputaba a los directivos de la empresa por constatado daño ambiental contra la salud humana. Y el fiscal de Estado adjunto Gustavo Luzzini, pese a la orden recibida, no avanzó con este trámite.