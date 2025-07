El triunfo de Más para Santa Fe en Rosario y varias de las principales ciudades de la provincia expone la debilidad de La Libertad Avanza y “la U”, que igual sostienen sus relatos triunfalistas.

Con la baja participación como marco acentuado, los resultados de las recientes elecciones rosarinas desmienten el triunfalismo de los oficialismos a nivel nacional, provincial y local; y refuerzan esperanzas entre quienes sufren y rechazan las políticas de saqueo de los ingresos de las mayorías y promoción del enriquecimiento desenfrenado de los grupos económicos monopólicos y los grandes capitales volcados a los circuitos de especulación financiera. Las esperanzas se nutren no sólo por la victoria de la lista para concejales encabezada por Juan Monteverde. Más para Santa Fe también prevaleció en varias de las principales ciudades, en las que se reiteraron las señales de endeblez del relato triunfalista libertario y de declive del caudal electoral de la alianza gobernante en la provincia, que habían expuesto las elecciones de abril. Otro declive respecto de abril fue el de concurrencia a las urnas. El 48 por ciento de participación fue el dato que más contradijo vaticinios y expectativas previas y más interpela la validez y certeza de las lecturas posteriores a la jornada del domingo pasado.

Paradójicamente, quien más se refirió a la cuestión fue el principal referente de la fuerza más votada. En su primer mensaje de ese mismo domingo, en medio de los festejos al cabo del escrutinio provisorio, Monteverde destacó como gran desafío a futuro la necesidad de revertir el abstencionismo.

Desde La Libertad Avanza y Unidos, en tanto, los discursos ignoraron ese dato y destacaron los surgidos del recuento de votos, que evaluaron como favorables y celebraron eufóricamente pese a no haber logrado las victorias pronosticadas por sus referentes y candidatos durante la campaña.

Salvavidas de plomo

Los libertarios no lograron el objetivo de teñir del color violeta que los identifica una ciudad importante como Rosario. Y si bien crecieron si se cotejan con los 87 mil que su lista para concejales obtuvo en las primarias del 13 de abril, los votos que sumaron en estas generales no llegaron a lo que esperaban como mínimo, aferrados a números registrados al cabo de aquella misma jornada: “Para concejal fueron menos porque no tuvimos competencia interna, el piso ahora son los 120 mil para convencional constituyente departamental que sacamos con el mismo candidato”, barajaron en vísperas de la nueva compulsa, en las que la lista para el Concejo con el aludido Juan Pedro Aleart al frente orilló los 107 mil votos.

Aún con el atenuante de la menor cantidad de votantes, la diferencia a la baja respecto del piso esperado llamó la atención de propios y extraños y contradice la cantinela sobre la popularidad del Presidente. Lo de que “Aleart es Milei”, incorporado con bombos y platillos tras las Paso, apuntaba a reforzar el rendimiento del elenco libertario pero todo indica que resultó un pelotazo en contra. Y tampoco tuvo el saldo esperado el intento de captar el grueso del electorado antiperonista.

Ganamos, perdemos, siempre ganamos

Seducir a ese sector y mandar a la cancha a sus máximas figuras fueron también las principales apuestas de Unidos, que además llamó a respaldar sus gestiones en municipio y provincia afirmando que gracias a ellas Rosario vive un renacimiento que sus habitantes disfrutan a pleno. Así, el intendente Pablo Javkin y el gobernador Maximiliano Pullaro auparon a Carolina Labayru y evitaron que la goleada de las Paso se reitere y haga más dolorosa una derrota histórica de la alianza que gobierna la ciudad desde 1995.

En este sentido, vale recordar que en las anteriores legislativas despegadas de la elección para la Intendencia, en 2021, el por entonces Frente Progresista obtuvo 117 mil votos, que significaron un porcentaje menor al alcanzado este año pero suficiente para liderar un escenario con otras cuatro listas que lograron bancas. En 2023, con dos de aquellas fuerzas competidoras incorporadas –la macrista Juntos por el Cambio y Mejor, que tuvo como referente a Miguel Tessandori– la coalición oficialista volvió a ganar con el 37 por ciento.

Que dos años después un tercer puesto y 12 puntos porcentuales menos de sufragios se festejen con abrazos, saltos y excitación propia de adolescentes no es fácil de entender ni teniendo en cuenta la “remontada” respecto de las primarias, que la U infla y exagera afirmando que con los 95 mil de las generales “triplicó” los 38 mil respaldos que en abril recibió sólo la lista de Labayru, sin tener en cuenta los 84 mil que la alianza gobernante obtuvo en esa misma instancia sumando los que fueron para sus competidores internos.

“La que le va a ganar el domingo al kirchnerismo y a Juan Monteverde es Carolina Labayru y le va a sacar mucha ventaja”, se envalentonó Pullaro el jueves anterior al comicio cuyo resultado desmintió holgadamente el vaticinio y tal vez provocó un ataque de amnesia en el mandatario y su candidata, que no le ganaron ni a Monteverde ni a Aleart pero de todos modos se mostraron exultantes y satisfechos por lo que consideraron también un renacimiento: “Nos daban por muertos y mirá dónde estamos”, sostuvo.

Un muerto que vive

Menos eufóricos, pese a haber conseguido otro resultado histórico pero no por lo negativo, se mostraron los referentes de Más para Santa Fe, el frente entre Ciudad Futura y el peronismo, al que le vienen tirando a matar hace rato pero sigue vivito, coleando y con mejores perspectivas que sus adversarios. “Si sumamos los votos de los que fueron por afuera tenemos una base del 40 por ciento”, razonaron, ensayando una proyección que no desdibuja pero sí condimenta el escenario de tercios reinstalado en la ciudad.

Foto: Ana Isla

Además de a los votantes que el 29 de junio optaron por las nóminas encabezadas por Roberto Sukerman y Lisandro Cavatorta, la expectativa es sumar a por lo menos una buena porción de los que prefirieron no expresarse en las urnas, a los que el mismo domingo a la noche Monteverde dedicó varios párrafos en los que no faltó autocrítica. Sus adversarios, en cambio, sólo abordaron el tema ante consultas de los medios de prensa. Y pese a que representan a los actuales gobiernos, pusieron énfasis en considerar el abstencionismo como un modo de rechazo a “la política” que apenas los roza porque es culpa de los kukas y peronchos, a los que siguen viendo como los villanos de la película aunque hayan ganado la elección.

El que se fue a Villa…

El empeño por transformar en triunfo un resultado adverso llevó a la dirigencia de Unidos para Cambiar Santa Fe a destacar algunos datos puntuales, como por ejemplo los registrados en las elecciones para las intendencias. En ese tren, aunque en 18 de las 19 que se disputaron los ganadores fueron de la misma fuerza que venía gobernando, apenas concluida la jornada electoral la alianza oficialista resaltó lo sucedido en Florencia, donde se dio el único cambio de signo partidario con el triunfo de su candidato, Fabio Villa. Pero el intento por poner como ejemplo de su “dominio territorial” al resultado de la elección en la localidad del norte provincial fue rápidamente dejado de lado por la dirigencia de “la U” ante un brusco giro de la situación.

Florencia y el postulante apadrinado por Pullaro pasaron a ser foco de atención no por la victoria sino por un hecho que tuvo mucha más trascendencia: horas antes de la apertura de los locales de votación, Villa lanzó un sorteo de premios que se comprometió a repartir el mismo domingo a la noche pero solamente si el resultado era a su favor.

El ofrecimiento del postulante de Unidos motivó una denuncia y la intervención de Jorge Barraguirre, Procurador ante la Corte Suprema de Justicia con competencia electoral.

“Los candidatos que ofrecen este tipo de recompensas forman parte del problema que vio Luis Sáenz Peña hace más de cien años cuando se trataba de capturar el voto en una república oligárquica”, dijo Barraguirre respecto del suceso

“En 2021 hubo otro caso que conmovió a la opinión pública cuando en Santa Clara de la Buena Vista, un candidato se presentaba ofreciendo directamente una subvención económica, en ese momento de 10 mil pesos. Es el mismo caso. Considero que se deben aplicar los artículos de las constituciones Nacional y Provincial en cuanto a la idoneidad que debe tener alguien para competir en una elección no de una república oligárquica sino de una república democrática”, agregó, en declaraciones a LT8.

