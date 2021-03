Fernández: “El acceso al agua no puede ser entendido como otra cosa que un derecho humano”

Así lo indicó el Presidente, al encabezar un acto en la planta potabilizadora de AYSA311 por la celebración del Día Mundial del Agua y el 15° aniversario de la reestatización de la empresa.

El presidente Alberto Fernández consideró que “el acceso al agua no puede ser entendido como otra cosa que no sea un derecho humano”, al advertir que “no tener agua es lo mismo que no tener alimentos”.

Al encabezar un acto en la planta potabilizadora de Aysa, el mandatario afirmó además que “el cuidado del medio ambiente es una tarea esencial que debemos asumir”.

Por otro lado, el Jefe de Estado criticó la gestión del exmandatario Mauricio Macri por “destinar dinero para comprometer” al país a afrontar una “deuda virtualmente impagable mientras se postergaba a los argentinos que dejaban de recibir agua y de tener plantas de tratamiento”.