CGT San Lorenzo: Ministerio ratifica que Buyatti, si cierra, debe pagar 100% como indica la Ley

El Martes 23 por la mañana la CGT San Lorenzo dio una conferencia de prensa donde compartió los detalles de la reunión del día anterior en Buenos Aires.

En la reunión los funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación indicaron a la empresa que al concretar el cierre deberá abonar las indemnizaciones completas y a la brevedad como indica la ley.

Se abrió un cuarto intermedio esperando respuesta de la patronal, y se acordó que no habrá medidas de fuerza esta semana. La próxima reunión es el Lunes 29 a las 10:30 hs.

VIDEO: Transmisión en vivo de la Conferencia de Prensa. Desde los portones de Buyatti en Puerto General San Martín. Asistieron numerosos gremios integrantes de este confederal acompañando a los trabajadores. Hicieron uso de la palabra, en orden: Sergio Tourn (Delegado). Pablo Reguera (Sec. Gral. SOEA), Daniel Cerna (Delegado y Vocal Comisión Directiva SOEA), Jesús Monzón (Sec. Gral CGT San Lorenzo). Luego serie de preguntas y respuestas con los medios presentes.

Algunas frases durante el encuentro:

Sergio Tourn: “Hubo algunos avances con respecto a lo que pasó en Rosario. El ministerio nacional tomó la problemática con mucha seriedad. Lo que estamos pidiendo se puede llegar a dar”.

Pablo Reguera: “Fue un paso muy importante que el ministerio de Trabajo de la Nación tomara el caso Buyatti. Lo trabajadores reclaman una indemnización justa. Seguramente el Ministerio va a gestionar para que la empresa logre pagar como corresponde. La lucha sigue. Después de la indemnización pondremos el esfuerzo a ver si se pueden reubicar”.

Daniel Cerna: “Queremos hablar de puestos de trabajo y no de indemnizaciones. Mantenemos la esperanza de recuperar los puestos de trabajo. Si no se puede, que se pague como manda la Ley. Hace poco otro atropello más, cuando se ordenó el desalojo del acampe. Nunca nos pasó eso, somos trabajadores no delincuentes. Además, quedó claro el mal desempeño del ministerio de trabajo regional Rosario. Sabíamos que algo raro había y lo pudimos comprobar”.

Jesús Monzón: “Queremos agradecer a la prensa su presencia y a los compañeros de la CGT su acompañamiento incondicional. Comenzamos un paro de CGT donde los aceiteros fueron los primeros en acatar. Tuvimos un llamado del Ministerio Nacional y nos reunimos ayer. Fue muy clara la Directora al plantearles (a la patronal) que si cierran, deben indemnizar como corresponde. Se dejó claro también que acá no hay cuotas. Que si pierden su fuente de trabajo, la indemnización debe pagarse de una sola vez. Los trabajadores de Buyatti ya dieron mucho, dejando de lado adicionales, aumentos, para que esto siguiera funcionando. CGT Sigue en alerta y movilización hasta que esto se resuelva de modo favorable a los trabajadores”.

Contexto: El conflicto viene de hace muchos meses en los que la empresa, aunque lo niega ante las autoridades, viene ofreciendo retiros voluntarios que también son abusivos para los trabajadores. La situación se agravó cuando, además de la desgracia de los despidos, la patronal pretendió pagar menos de la mitad del monto de indemnización que les corresponde y en numerosas cuotas. Los trabajadores que NO se sometieron a los retiros “voluntarios” exigen a la empresa cumplir con la ley incluyendo los montos adeudados según paritarias, algo que la patronal firmó conforme en su momento y ahora pretende desconocer.

Actualmente son alrededor de 70 trabajadores y sus familias las que están sufriendo esta violencia económica y abuso patronal. Algunos compañeros tienen más de 30 años de antigüedad.

La empresa se escuda en una “crisis” que los trabajadores consideran ficticia. Es de público conocimiento que Buyatti, (la misma razón social) tiene otras dos plantas industriales trabajando a pleno y exportando. Una en norte de provincia de Santa Fe y otra en provincia de Chaco.

Además de acompañar estos reclamos, la CGT San Lorenzo sigue en alerta y movilización, a disposición de lo que decida hacer el gremio aceitero. Hay total unanimidad, entre los referentes sindicales de la región, para no permitir el precedente de que una empresa simule una crisis para bajar sueldos un tiempo y luego despedir en condiciones indignas e inhumanas.

Los trabajadores de Buyatti resolvieron suspender el acampe para volver a estar con sus familias esta semana. Lo retoman el mismo lunes 29 por la mañana para esperar en conjunto el resultado de la reunión.

Mientras tanto también se conversa la posibilidad de que estos compañeros altamente calificados puedan ser incorporados por otras aceiteras de la zona.

Agradecimiento: Los Trabajadores de Buyatti y la Comisión del SOEA agradecen el contundente apoyo de la CGT San Lorenzo y la asistencia de tantos medios de prensa.

Prensa SOEA

Pablo Reguera Secretario General

Luciano Mandón Secretario de Prensa

Gabriel Gómez Fiori

Comunicación y Contenidos