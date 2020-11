El escritor sanlorencino Edgardo Palacios presentó su nuevo libro al intendente Raimundo

“Yo pude, tú puedes” narra la terrible historia de la actriz estadounidense Lourdes Garibay, quien sufrió un abuso sexual intrafamiliar a los 9 años y una violación a los 16.



Editada en español y en inglés, la obra será difundida en instituciones educativas de los Estados Unidos para visibilizar el drama de la violencia sexual ejercida en niños y jóvenes.

En un encuentro realizado en el despacho de Intendencia, el intendente Leonardo Raimundo recibió al reconocido escritor Edgardo Palacios, quien le presentó su 16º libro “Yo puedo, tú puedes”. La obra narra la terrible historia de la actriz Lourdes Garibay, quien sufrió un abuso sexual intrafamiliar a los 9 años de edad y una violación a los 16.

“Me convocó para descargar esa pesada mochila que no conocía nadie, ni siquiera su familia y amigos. A pesar de las presiones recibidas por su entorno, no renunció a revelar su historia para generar conciencia, que las víctimas se animen a denunciar casos de este tipo, no caigan en las drogas y reciban el cuidado de sus familias”, destacó el autor sanlorencino.

Con este propósito, el libro será presentado en escuelas y universidades de Estados Unidos, donde la artista desarrolla su carrera. Por esa razón, y a pedido del productor de la artista, el libro también fue publicado en inglés.

Edgardo Palacios es Embajador de Cultura de la Ciudad de San Lorenzo; Embajador de Cultura en Madrid, Bolivia y Brasil; Defensor e Investigador de Derechos Humanos y Promotor de la Paz, reconocido por la ONU y UNESCO.

En los últimos años fue invitado a múltiples foros internacionales y fue investido con la condecoración de Embajador Internacional de la Paz a raíz de la publicación de su obra “Patitas de alambre”, un crudo relato sobre la prostitución infantil.

Además, el escritor ha elaborado diversos proyectos para la defensa de los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad y para erradicar las violencias en todas sus formas.

Con su mensaje ha visitado diferentes países del mundo, donde recibió premios, distinciones y diplomas de honor. Ahora participará de la 2ª Cumbre Mundial de las Mujeres con sede en Ecuador, que se desarrollará de manera virtual.

“Es un verdadero orgullo para nuestra ciudad verse representada a nivel mundial por un escritor que ha dejado un legado cultural con obras de altísimo compromiso social”, expresó Raimundo sobre Palacios.