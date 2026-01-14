Cada 14 de enero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1876 – GRAHAM BELL. El científico e inventor patenta el teléfono en Boston, Estados Unidos, a pesar de que este aparato ya había sido desarrollado anteriormente por Antonio Meucci.

1897 – MATTHIAS ZURBRIGGEN. El andinista suizo realiza la primera ascensión al cerro Aconcagua, la montaña más alta de América ubicada en Mendoza (Argentina), llegando a los 6.960 metros.

1898 – LEWIS CARROLL. Muere el escritor británico, autor de la novela “Alicia en el país de las maravillas”, su obra más destacada.

1924 – GUY WILLIAMS. Nace en New York, Estados Unidos, el actor conocido popularmente por su papel de Diego de la Vega en la serie “El Zorro”. Williams residió en la Argentina durante la década del setenta

1943 – «PUMA» RODRÍGUEZ. Nace en Caracas, Venezuela, el actor y cantante José Luis Rodriguez, conocido popularmente como «El Puma». Entre sus éxitos se encuentran temas como “Dueño de nada” y “Agárrense de las manos”.

1957 – HUMPHREY BOGART. Muere en California el actor y una de las estrellas masculinas más importantes de los primeros cien años del cine estadounidense.

1969 – DAVE GROHL. Nace en Ohio, Estados Unidos, el músico, compositor, vocalista y guitarrista de Foo Fighters. Grohl fue, además, baterista del grupo Nirvana.

1978 – ÚLTIMO RECITAL SEX PISTOLS. Tras una accidentada gira que marcó también el fin de la banda, Sex Pistols se presenta por última vez en vivo en el Winterland Ballroom, ubicado en San Francisco, Estados Unidos.

1991 – BILLY IDOL EN ARGENTINA. El músico se presenta en el estadio de River Plate, en la ciudad de Buenos Aires. Ese mismo día, Idol compartió escenario junto a Joe Cocker, y ambos 7 días después, tocarían con Prince.

1995 – MARADONA DT DE RACING. El astro debuta como técnico del club de Avellaneda en un torneo de verano ante Independiente .El partido resultó un empate sin goles.

2014 – JUAN GELMAN. Muere en México el escritor y uno de los grandes poetas de habla hispana. En el año 2007, Gelman fue ganador del premio Miguel de Cervantes.

2021 – PROMULGACIÓN IVE. El presidente Alberto Fernández firma el decreto que promulga la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada por el Congreso de la Nación 2020.

2022 – DÍA DE LA LÓGICA. Se celebra en todo el mundo el Día de la Lógica, con el objetivo de promover y visibilizar su importancia para el desarrollo de la ciencia y la innovación.

TELAM