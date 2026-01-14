Freepik

El verano, con sus altas temperaturas y humedad, es el escenario perfecto para el desarrollo de infecciones por hongos en la piel. Conocidas como micosis, pueden causar enrojecimiento, picazón y descamación.

La pitiriasis versicolor, las candidiasis y las tiñas son algunas de las micosis más frecuentes durante esta época. A continuación, te presentamos consejos prácticos para prevenir y tratar estas infecciones.

Prevención

Para prevenir las infecciones por hongos en la piel, es crucial mantener una buena higiene y reducir la humedad y el calor en las zonas afectadas. Algunas recomendaciones clave:

Mantener la piel seca y limpia: es fundamental secar bien la piel después de bañarte o realizar actividad física. Esto ayuda a prevenir el crecimiento de hongos que prosperan en ambientes húmedos.

Freepik

Usar ropa suelta y transpirable: la ropa ajustada y sintética puede retener la humedad y el calor, creando un ambiente ideal para el crecimiento de hongos. Optar por ropa de algodón o tejidos transpirables.

Evitar la exposición prolongada al sol y el uso excesivo de aceites: la exposición al sol puede agravar algunas infecciones fúngicas, y el uso excesivo de aceites puede aumentar la humedad en la piel.

Cómo tratar una micosis cutánea

En caso de haber desarrollado una infección por hongos, hay varios tratamientos efectivos disponibles:

Cremas y lociones antifúngicas: medicamentos tópicos como el ketoconazol, el ácido salicílico, el sulfuro de selenio, el miconazol, el clotrimazol y la terbinafina son muy efectivos para tratar infecciones leves.

Medicamentos orales: en casos más severos o recurrentes, tu médico puede recetar antifúngicos orales, que son más potentes y pueden tratar infecciones que no responden a los tratamientos tópicos.

Mantener la zona tratada limpia y seca: lavar y secar la zona afectada antes de aplicar cualquier medicamento antifúngico es crucial para acelerar la recuperación y prevenir la reinfección.

Freepik

Las infecciones por hongos en la piel durante el verano pueden ser molestas, pero con las medidas preventivas y tratamientos adecuados, es posible evitar y tratar estas afecciones de manera efectiva.

Manteniendo la piel seca y limpia, evitando la humedad excesiva y utilizando los medicamentos antifúngicos adecuados, se puede disfrutar del verano sin los inconvenientes que estas infecciones pueden causar.

En caso de presentar síntomas persistentes o severos, es recomendable consultar con un especialista.

Nota original: vidaysalud.com