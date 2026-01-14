El gastronómico Guido Orlandi es conocido por sus posturas de elogio al ex presidente de Estados Unidos Donald Trump y por replicar posteos contra la cuarentena.

Lo designaron titular de la Unidad de Gestión Rosario de PAMI.

Su cadena de bares Queens empleaba en negro, quebró y dejó millonarias deudas.

“El gobierno nacional designó al frente del Pami Rosario a alguien que consideraba que el coronavirus podía ser la solución al déficit en el sistema previsional argentino. En manos de él está la salud de jubilados y jubiladas”, se escandalizó el diputado provincial Leandro Busatto.

El legislador se refirió así al empresario gastronómico Guido Orlandi, ex dueño, entre otros emprendimientos, del pub Queen’s y actual del restaurante The Club, quien durante la pandemia de coronavirus publicó o replicó tuits que objetaban la cuarentena y minimizaban al covid-19, y lanzó la ¿broma? sobre el sector de cuya salud ahora estará a cargo.

Orlandi expresó en la ahora red social X sus preferencias y convicciones en pocos pero contundentes posteos: admirador del republicano ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, desprecio por los “zurdos”, consideración de “asadito” de una de las quemas en las islas del Alto Delta, congratulándose con el ideario de La Libertad Avanza, en cuya lista de diputados nacionales por Santa Fe ocupó el sexto lugar en las elecciones del pasado 22 de octubre.

Muy allegado a la economista y actual diputada nacional Romina Diez, quien a su vez es considerada figura de extrema confianza tanto del presidente Javier Milei como de su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, el nombramiento se enmarca también en el desarrollo de a futuro de una fuerza “de construcción liberal”, que resulte “competitiva” a nivel provincial. No obstante, los pliegos del designado no son los mejores, y algunas versiones señalan que su elección fue por “descarte”: nadie se quería hacer cargo de un puesto complicado.

Es que, además de no tener ninguna experiencia en gestión de una institución pública, y acá se trata de la mayor obra social de América latina, su capacidad como administrador de negocios privados, tal el paradigma del actual gobierno nacional, no es precisamente eficiente si de estar dentro de la legalidad se trata: la cadena Queens cerró en 2020 dejado deudas millonarias y con un pedido de quiebra. Tres años antes, al cabo de un procedimiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, fue denunciado por tener 26 empleados en negro de los 32 que trabajaban en uno de los locales, sobre bulevar Oroño y Güemes.

Por lo pronto, Orlandi quedó al frente de la Unidad de Gestión Local IX Rosario del PAMI, para sorpresa no grata de los trabajadores de la obra social de jubilados y pensionados, que lo consideran un “empresario de la noche” sin ningún antecedente para estar al frente de un sistema complejo que involucra la salud de decenas de miles de personas.

