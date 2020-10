Coronavirus: En video el Intendente De Grandis comunicó que es COVID Positivo

El martes 13 de Octubre el intendente Carlos De Grandis confirmó a la población el resultado del análisis

El Viernes 9 le hicieron el hisopado y el Martes le comunicaron el resultado positivo.

Video: “No tengo ningún síntoma, no me duele nada… // Con Norma (su esposa) hemos tomado la precaución de cerrar la farmacia… // los mantendré informados, repito no tengo ningún síntoma… // quizá alguien también asintomático me puede haber contagiado… // Les pido que se cuiden y ojalá pase pronto…” fueron algunas de las frases emitidas por el intendente puertense en esta comunicación difundida en el facebook municipal.