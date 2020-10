PC gamer: cuánto cuestan y el por qué del precio

Nivel: “En base a cada placa de video, velocidad y memoria, la PC gamer más económica tiene un costo equivalente a 250 dólares (oficiales*), y subiendo hasta más de 1000, dependiendo de los componentes mencionados.

Los juegos son cada día más sofisticados y exigentes. Lo común es que una PC común (no “gamer”) no logre hacer funcionar el juego de forma correcta o en la velocidad deseada.

No es novedad que los videojuegos sea la atracción de muchos jóvenes y también adultos, pero el confort para los mimos, en especial en la computadora, ha ido evolucionando. Disfrutar de sus recursos y gráficos espectaculares requiere cada vez más velocidad tanto en CPU como en placa gráfica. Las “PC Gamer” son la respuesta del mercado con el equipamiento adecuado para este pasatiempo

Por eso, es importante saber el precio de cada PC armada, con sus componentes, y el porqué del costo. Con respecto a eso, la capacidad de cada memoria y la velocidad, podemos clasificar a estas computadoras en entrada, baja, media y alta.

Nivel “Básico / Entrada”:

Estas PC, tanto AMD modelo APU A6 o ATHLON3000 e Intel PENTIUM, cuentan, dependiendo del precio, cuentan con una memoria RAM de entre 4 y 8 gigas, en algunos casos hasta dos memorias a la vez, una placa adaptador SSD PC 120GB Sata III 2.5″, una placa base Motherboard A68 (FM2+), “y con respecto a la velocidad varía entre los 3.5 y los 3.8 GHZ.

Es por ello que el precio varía entre los 250 y los 350 dólares, teniendo en cuenta la compra de también un mouse y un teclado.

Nivel: “Baja”

Se trata de las Intel modelo I3 9100 F y AMD Ryzen 5 3400 G, que cuentan con una memoria RAM de entre 4 y 8 gigas, en algunos casos hasta dos memorias de 4 a la vez, una placa adaptador SSD PC 240GB Sata III 2.5″, una placa base Motherboard A320 (AM4), y con respecto a la velocidad es de 4.2 GHZ.

Dependiendo el modelo, también puede incluir una Placa De Video Nvidia GT 1030.

Es por ello que el precio varía entre los U$D 380 y 480, teniendo en cuenta también la compra de un mouse y un teclado.

Nivel: “Media”

En este caso, las PC son Intel modelo I3 9100 F y las AMD Ryzen 3 3100 tienen una memoria también de 8 gigas, y una velocidad, al igual que el resto, de 4.2 GHZ, pero a diferencia de las bajas y de entrada, las media cuentan con doble placa adaptador e incluyendo una placa de video.

De esta manera, el costo ya se eleva a un precio entre U$D 500 y 750.

Nivel: “Alta”

Se trata de las PC Intel Core I5 9400F y AMD Ryzen 5 2600. Aquí ocurre algo similar que con las media, solo que estas presentan dos memorias, no de 4, sino de 8 gigas, doble placa adaptador, pero de 3.5″, más la placa de video.

Es así que el precio ya parte de los U$D 800 y trepa a más de 1000 según la plaza de viedo.

Adicionales: Por supuesto que uno puede agregar componentes a su PC Gamer, ya sea extensiones en las placas de video, Fuentes ultra potentes, Monitores más grandes, webcam, micrófono, audio de calidad, etc, y el presupuesto seguirá subiendo.

Lo más jugado: Con respecto a los videojuegos, los más elegidos por los gamers son el Fortnite, League of Legends (LOL), el hoy tendencia por su versión gratuita, Rocket League, y el también muy recurrido Valorant. Estos son algunos de los que en base a su alta calidad de gráficos, escenarios, mods hace que una PC que no cuente con las condiciones como las nombradas anteriormente no haga funcionar el juego de forma correcta o en la velocidad deseada.

Original por Santiago Patiño / AMBITO.COM

Con modificaciones al texto por Redacción Nuevaregion.con: este artículo fue ajustado en textos, y los precios fueron pasados a dólares USA cambio oficial para mantener una relación más cercana mientras este hardware esté vigente. También se cambiaron las fotos ilutrativas.