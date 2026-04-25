Cada 26 de abril se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1900 – ROBERTO ARLT. Nace en el barrio porteño de Flores el escritor y periodista Roberto Arlt, pionero de la novela moderna en la Argentina. Sus novelas más destacadas son “El juguete rabioso”, “Los siete locos” y “Los lanzallamas”. También se destacó como columnista del diario El Mundo.

1937 – BOMBARDEO DE GUERNICA. En medio de la Guerra Civil española, aviones alemanes e italianos bombardean al pueblo de Guernica, en el País Vasco, donde mueren al menos 126 civiles. Alemanes e italianos combatían en favor del bando falangista del general Francisco Franco, líder de la rebelión contra la Segunda República. La masacre fue reflejada en el cuadro Guernica, una de las obras más destacadas de Pablo Picaso.

1940 – GIORGIO MORODER. Nace en la ciudad de Val Gardena (Tirol del Sur, Italia) el músico, compositor y DJ italiano Giorgio Moroder, de gran influencia en bandas como Daft Punk e innovador de la música disco. Editó más de quince álbumes.

1942 – LA BODEGUITA DEL MEDIO. Abre sus puertas en La Habana el restaurante La bodeguita del medio, emblema de la gastronomía cubana y famoso por haber sido frecuentado por el escritor estadounidense Ernest Hemingway, entre otras personalidades de la cultura y la política.

1949 – NACE CARLOS BIANCHI. Nace en Buenos Aires el exfutbolista y exentrenador Carlos Bianchi, el director técnico más ganador de la historia del fútbol argentino. Al frente de Boca Juniors ganó tres campeonatos locales, dos Copas Libertadores y una Intercontinental.

1964 – ALFREDO DI STÉFANO. El astro argentino Alfredo Di Stéfano juega su último partido de la Liga Española con la camiseta del Real Madrid, donde desarrolló una brillante carrera que lo llevó a ser uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Fue en el partido que el equipo “merengue” venció como local por 1-0 al Real Oviedo.

1985 – SAINT EMILIEN. Se desata un incendio en la clínica neuropsiquiátrica Saint Emilien del barrio porteño de Saavedra, donde mueren 86 personas. No se determinó si hubo responsables del trágico siniestro.

1986 – TRAGEDIA DE CHERNOBIL. Estalla uno de los reactores de la central atómica Vladimir Illich Lenin, a 18 kilómetros de la ciudad ucraniana de Chernóbil, el peor accidente nuclear de la historia. Dos empleados de la planta murieron por la explosión y otros 29 fallecieron en los tres meses siguientes a causa de quemaduras y radioactividad.

1990 – TIERRA DEL FUEGO. Se sanciona la ley 23.775, que establece la creación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur con capital en Ushuaia, la ciudad más austral del mundo.

1991 – WALTER BULACIO. A la edad de 17 años muere en Buenos Aires el adolescente Walter Bulacio a causa de golpizas sufridas y torturas sufridas a manos de policías federales en una comisaría porteña donde fue llevado luego de haber sido detenido en cercanías del estadio Obras, donde la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota había ofrecido un recital.

2019 – AVENGERS ENDGAME. Se estrena la multipremiada película Avengers Endgame (Vengadores, el final del juego), la de mayor recaudación en la historia del cine de Estados Unidos.

2023 – PROPIEDAD INTELECTUAL. Se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, instituido por las Naciones Unidas en 2000 para promover la innovación y la creatividad.

FUENTE: NUEVAREGIOON + TELAM