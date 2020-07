Concejo Nacional de UTA denuncia espionaje ilegal de la policía de Córdoba

COMUNICADO DE PRENSA

El Consejo Directivo Nacional de la UTA se encuentra en alerta tras la aparición de imágenes y chat de whatsapp que comenzaron a viralizarse en la ciudad Córdoba y permiten inferir actividades ilegales de inteligencia por parte de la policía provincial sobre los miembros y las actividades de la Unión tranviaria Automotor Seccional Córdoba.

Llama poderosamente la atención que en medio de un conflicto gremial en el cual se intenta avasallar derechos laborales aparezcan en circulación este tipo de chat.

Según trascendidos, una orden emanada desde las más altas esferas de la Policía Provincial expresa lo siguiente:

“Señores Directores, buenas noches. Se les pone en conocimiento que el día de mañana la sede gremial de la UTA, sita en la ciudad de Córdoba, va a abrir sus puertas a partir de las 09:30 horas y al medio día convocan a concentrar para movilizar a las 14:00 horas.

Durante la mañana van a tratar de confirmar si se hace la sesión del Consejo Deliberante en forma presencial, y en caso que así fuere movilizarían a la sede del Concejo Deliberante, pero si lo hacen vía on Line se movilizarían al Palacio Municipal.

Están guardando con mucha reserva que posiblemente encabezaría la movilización el secretario del Interior de UTA, Jorge Kiener, pero debido a la cuarentena temen que no pueda llegar. Es por ello que se deberá tener en cuenta, en todas las rutas de ingreso a la provincia o que conduzcan a la ciudad de Córdoba, a los fines de impedir que el Sr. Kiener transgreda la normativa vigente, no dando cumplimiento al Decreto Nacional de Aislamiento por COVID- 19. Gracias.”