Videos: Cómo Fabricar Barbijos en Casa. Recordar que deben usarlo los enfermos no los sanos

COMO HACER BARBIJOS: Las autoridades recomiendan que los enfermos y los que presenten síntomas de gripe usen barbijos para reducir el contagio hacia los demás.

Recuerdan que TODOS debemos lavarnos BIEN las manos varias veces al día y utilizar alcohol en gel para higienizarse las manos y las superficies de uso público como picaportes por ejemplo…



Pero estos elementos escasean razón por la cual aumentaron sustancialmente sus precios en farmacias y supermercados. Ahora la propuesta es hacer barbijos caseros.

La idea de hacer los barbijos caseros puede ir acompañada de crear motivos para alegrar el cubrebocas. Algunos proponen bocas de Rolling Stone, bigotes, labios sensuales, banderas argentinas, escudos de clubes de fútbol, moños cerrados, bocas abiertas y lo que cada uno invente.

Un informe especial de NUEVAREGION.COM

RECORDAR:

EL BARBIJO ES PRINCIPALMENTE PARA NO CONTAGIAR A OTROS

ES PARA QUIEN ESTÁ TOSIENDO O ESTORNUDANDO A CAUSA DE GRIPES, RESFRÍOS, Y PARA QUIEN SUPONE QUE YA SE HA ENFERMADO DE ALGUNA ENFERMEDAD QUE CONTAGIA AL TOSER.

Igualmente, hay que toser o estornudar “hacia adentro” de la ropa o en el pliegue del brazo. NO TAPAR LA BOCA CON LA MANO AL TOSER O ESTORNUDAR. Si lo hace no es el fin del mundo, NO TOQUE NADA nada que los demás también puedan tocar, vaya y lávese bien las manos inmediatamente. Y después lave la grifería. Es fácil prevenir el contagio si todo ponemos atención a estos simples comportamientos para cuidarnos entre todos.

INDICACIONES PARA HACER UN BARBIJO CASERO:

Materiales: Medio metro de fiselina, que no sea muy gruesa, suficiente para elaborar unas 25 piezas para niño o 20 para adultos.

* Elástico tubular o plano, muy delgado: 60 cm por cada barbijo.

* Hilo, * Aguja, * Tijeras, * Regla, * Lápiz

Elaboración:

Aprovechando al máximo la tela, trace rectángulos de los siguientes tamaños, según sea el caso, y córtelos:

* Para adulto: 20 cm x 15 cm

* Para niño: 18 cm x 12 cm

Corte también tramos de elásticos, con las siguientes dimensiones, según sea el caso. Queme los extremos un poco para evitar que se deshilache:

* Para adulto: 60 a 70 cm

* Para niño: 50 a 60 cm

Tome un trozo de tela, haga un doblez de hasta un centímetro en cada lado en los lados más cortos y cósalo. Finalmente coloque el elástico y anúdelo.

Sugerencias:

No olvide elaborar los barbijos caseros con higiene, limpiando las superficies y lavando previamente sus manos.

No seleccione el fliselina gruesa, es más rígido y difícil de manipular, además dificulta la respiración.

Use de uno a tres barbijos por día, dependiendo de qué tanto se desgasten por la humedad de la respiración y estornudos o tos.

Para desecharlo: retire el elástico, deseche la tela dentro de una bolsa de plástico, ciérrela y deposítela en la basura.

Puede adquirir unos “cocodrilos” o alfileres de gancho para sacar y poner los elásticos más rápido.

En Japón enseñaron a hacer unos barbijos con el papel de cocina, nuestro querido Rollisec, simplemente plegado en zig zag por el lado mayor e insertando un elástico en las puntas, deben utilizarse 2 o 3 papeles en estos casos.

CREATIVIDAD Y SENTIDO COMÚN

En Invierno, si no tenemos nada más a mano, podemos improvisar cubrebocas con cuellos altos de nuestra ropa, o “cuelleras” como la de la ilustración. Pero debemos lavarla a diario ya que pueden convertirse en focos de infección. Recordemos que la humedad acumulada en la ropa o barbijos AUMENTA la posibilidad de multiplicación de los virus.

VIDEOS: cómo fabricar un cubrebocas en pocos pasos

VIDEO: Hacer tu propio cubreboca con motivos…



DURACIÓN DEL BARBIJO

SOLO DURA APROX. 3 HORAS si lo usas permanentemente. Recuerda que el barbijo acumula humedad y secreciones y en sí mismo se convierte en un foco multiplicador de virus.

Es importante que lo use quien ya sabe que está enfermo o presenta síntomas. Es una responsabilidad social hacia los demás, sean familia, amigos, compañeros de trabajo, estudio o vecinos.

Alguien sano no debería usarlo, no tiene mucho sentido, pero si lo usa recuerde cambiarlo con frecuencia o aumentará el riesgo en vez de disminuirlo.

Un barbijo, comprado o casero, sólo sirve durante 24 hs si se lo usa de a ratos. Luego descártelo bien envuelto. Si recupera los elásticos antes de tirarlo, LAVE esos elásticos, déjelos secar más de 10 horas antes de volver a usarlos para otro barbijo.

ENFERMOS PERO RESPONSABLES: RECUERDE QUE LOS BARBIJOS USADOS SON FOCOS DE CONTAGIO PARA LOS DEMÁS. MÉTALOS EN BOLSAS PLÁSTICAS PEQUEÑAS Y CIÉRRELAS HERMÉTICAMENTE ANTES DE TIRARLOS A LA BASURA. Y NO TOQUE PICAPORTES NI TECLAS DE LUZ ETC ETC HASTA LAVARSE LAS MANOS NUEVAMENTE.

CREATIVIDAD ANTE SITUACIONES ESPECIALES

Ante la escasez de barbijos o para situaciones de emergencias es bueno ver estos ejemplos de cómo lo resuelven los mismos ciudadanos con lo que tengan a mano. Fotos de China. Métodos caseros para protegerse.

Ante la escasez de barbijos, en China inventan métodos caseros para protegerse del coronavirus. Algunos parecen graciosos como este señor con una cáscara. Pero los orientales tienen décadas de costumbre en usar protecciones y son muy conscientes de proteger a los demás.

DATO: Millones de chinos usan a diario barbijos también para PROTEGERSE DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. Este es un caso al revés, usar los barbijos como rudimentarios filtros de aire… No confundirse y estar atentos para a las situaciones. Recordar que usar barbijo SIN estar enfermo, AUMENTA los riesgos de contraer enfermedades.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y A LAS AUTORIDADES DE SALUD.