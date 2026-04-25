El colesterol es una sustancia cerosa, parecida a la grasa, que se encuentra en todas las células del cuerpo y es fundamental para su funcionamiento adecuado. Sin embargo, cuando los niveles de colesterol en la sangre son demasiado altos, puede aumentar el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca.

Según indica la Clínica Mayo, el colesterol elevado puede combinarse con otras sustancias en la sangre para formar placa. Con el tiempo, esta placa se adhiere a las paredes de sus vasos sanguíneos haciendo que sea más difícil que fluya suficiente sangre a través de las arterias.

La causa más común de colesterol alto es un estilo de vida poco saludable, lo que significa: sedentarismo, mala alimentación (comer muchas grasas saturadas o trans), tabaquismo, alcohol, entre otros.

Colesterol elevado: síntomas más comunes

Inflamación y adormecimiento en extremidades. Mal aliento: sequedad y olores desagradables en la boca. Mareos y dolores de cabeza. Pesadez estomacal e indigestión. Problemas visuales. Afecciones cutáneas. Dolor en el pecho. Estreñimiento. Disfunción eréctil, debilidad y fatiga. Piedras en la vesícula biliar.

Aunque los síntomas pueden ser reveladores, el análisis de sangre es fundamental para medir el nivel de colesterol de manera precisa.

El análisis de sangre es fundamental para medir el nivel de colesterol de manera precisa.

¿Cómo bajar los niveles de colesterol?

Para bajar el colesterol, se puede comenzar con realizar cambios en el estilo de vida saludables para el corazón. Esto incluye:

Alimentación saludable: consumir frutas, verduras, pescado y granos enteros. Evitar los alimentos grasos y procesados.

Ejercicio regular: caminar o correr, nadar, andar en bicicleta.

Medicación: en algunos casos, un profesional médico puede recetar medicamentos para ayudar a reducir los niveles de colesterol.

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Nota original: vidaysalud.com