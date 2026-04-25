Pamela Pombo denunció a su exmarido, Patricio Albacete, por violencia de género y difundió un video donde se puede observar al exrugbier agrediendo a la modelo.

La víctima hizo público un registro audiovisual, que forma parte de la causa judicial, en el que se ve una discusión que escala rápidamente a la agresión física. En el video, el exdeportista la sujeta, la tira al piso y la insulta mientras la amenaza.

Según explicó la propia Pombo en el programa Sálvese Quien Pueda, ese fragmento corresponde a una de las situaciones «más tranquilas» dentro del vínculo.

A partir de estos hechos, la fisicoculturista decidió avanzar con una denuncia. En su testimonio, describió un proceso que comenzó con discusiones tras el casamiento, celebrado en junio de 2024, y que con el tiempo se transformó en episodios cada vez más violentos.

«Dejé mi casa hace tres días. Desde agosto, septiembre del 2024 tengo discusiones con mi ex. Me casé en junio. Escaló mucho con la violencia», relató Pombo al aire.

También profundizó sobre los motivos que la llevaron a sostener la relación durante tanto tiempo. «No me separé antes por miedo, las ganas de mantener la relación. Hicimos terapia de pareja», expresó Pamela, evidenciando el contexto de temor y desgaste emocional.

«Tenía miedo, pero creo que me acostumbré. Hace siete meses que vivo en alerta, que no duermo y no como bien», añadió la fisicoculturista. La situación alcanzó un nivel extremo. «Pensé que me moría», confesó Pombo sobre lo que atravesó en ese tiempo.

Pamela Pombo cuenta con botón antipánico y una restricción perimetral que impide a Patricio Albacete acercarse o contactarla. Además, la fisicoculturista contó que sufrió violencia económica, ya que su expareja se habría quedado con sus ahorros y la expulsó de la vivienda en la que convivían.

Actualmente, se encuentra alojada en la casa de un amigo, tras haber logrado retirar algunas pertenencias. La causa judicial ya está en marcha. ​ ROSARIOPLUS