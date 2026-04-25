Cada 25 de abril se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1719 – ROBINSON CRUSOE. Se publica en Londres la novela Robinson Crusoe, del escritor británico Daniel Defoe, considerada la primera en lengua inglesa. Relata la supervivencia de un náufrago durante 28 años en una isla del Caribe. La novela fue llevada varias veces al cine.

1857 – TEATRO COLÓN. Se inaugura el Teatro Colón de Buenos Aires con la puesta de la ópera «La Traviata», del italiano Giuseppe Verdi. La primera sede del teatro estuvo en el solar que hoy ocupa el Banco de la Nación Argentina, frente a la Plaza de Mayo, donde funcionó hasta 1888.

1859 – CANAL DE SUEZ. El 25 de abril, comienza en Egipto la construcción del Canal de Suez, de 163 kilómetros de largo, para unir al mar Mediterráneo con el Rojo. Es la ruta más corta del comercio marítimo entre Europa y el sur de Asia. Se calcula que por esa vía pasa hoy el 13% del comercio mundial.

1923 – NACE ALBERT KING. Nace en la ciudad de Indianola (Iowa, EEUU) el cantante y guitarrista estadounidense Albert Nelson. Bajo el nombre artístico de Albert King, es uno de los “Tres reyes del blues», junto a B.B. King y Freddie King.

1940 – NACE AL PACINO. Nace en la ciudad de Nueva York el actor, guionista y director Al Pacino (Alfredo James Pacino), una de las grandes estrellas del cine de Hollywood, quien actuó en 55 filmes en una carrera de cinco décadas. Ganó fama por encarnar al policía Frank Sérpico en el filme Sérpico y se destacó por el papel del jefe mafioso Michael Corleone en El Padrino.

1947 – NACE JOHAN CRUYFF. Un 25 de abril, nace en Ámsterdam el exfutbolista y entrenador neerlandés Johan Cruyff, considerado como uno de los jugadores más notables de todos los tiempos. Fue figura de la «Naranja mecánica», la selección neerlandesa de la década de 1970. Se destacó en el Ajax de Ámsterdam y en el Barcelona español.

1952 – PRIMERAS LEGISLADORAS. Josefa Biondi, Ana Macri, Magdalena Álvarez de Seminario, Nélida De Miguel y Urbelina Tejada se convierten en las primeras legisladoras del país al asumir sus bancas de diputadas nacionales. Fueron elegidas gracias a la ley 13.010 de sufragio femenino, llamada «Ley Evita», impulsó la primera dama, María Eva Duarte de Perón, y otras dirigentes feministas.

1964 – NACE ANDREW BELL. Nace en la ciudad de Peterborough (Inglaterra) el cantante inglés Andrew Bell, fundador del grupo de tecno pop Erasure, con el que grabó más de 15 discos.

2007 – VIDELA Y MASSERA. La Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires declara la ilegalidad de los indultos firmados en 1990 por el entonces presidente Carlos Menem en favor de condenados por crímenes de lesa humanidad de la dictadura cívico militar. Entre ellos Jorge Videla, Emilio Massera, Orlando Agosti, Roberto Viola, Armando Lambruschini y Ramón Camps.

2024 – DÍA DEL PALUDISMO. Se celebra el Día Mundial del Paludismo, declarado por la Organización Mundial de la Salud en 2007 para promover la prevención y control de la enfermedad transmitida por mosquitos y también llamada malaria.

2024 – MALTRATO INFANTIL. Se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Fue instituido por la UNICEF para crear conciencia en la sociedad sobre la necesidad de erradicar todo tipo de violencia contra los niños y adolescentes.

Efemérides del 25 de Abril.

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