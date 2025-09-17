Zapatos eléctricos: adolescente filipino crea tecnología que genera energía al caminar



Angelo Casimiro, un estudiante filipino de 15 años, ha inventado unos zapatos que generan electricidad cada vez que caminas o corres. Su creación no solo puede proporcionar energía en lugares donde no hay electricidad, sino que también abre posibilidades de nuevas formas de ropa y dispositivos inteligentes, mostrando cómo una idea creativa puede tener un impacto real en la vida diaria.

Cómo funciona el zapato generador

El innovador diseño de Casimiro integra elementos piezoeléctricos en la plantilla del zapato. Cada paso convierte la presión del pie en electricidad, suficiente para cargar teléfonos, radios, linternas y otros dispositivos USB. Los componentes están protegidos por una espuma que mantiene la comodidad del pie, haciendo que caminar se sienta como usar un zapato slip-on de gel.

Además de cargar dispositivos comunes, el generador puede alimentar circuitos de bajo consumo, como Arduino, transmisores Bluetooth y sensores de salud o GPS. En pruebas, Casimiro logró cargar una batería de 400 mAh corriendo durante ocho horas continuas. Este invento también tiene potencial para integrarse en ropa deportiva y calzado inteligente, permitiendo sincronización inalámbrica con dispositivos móviles, demostrando que la innovación puede ser práctica y accesible.

Innovación educativa y aplicaciones futuras

Casimiro no solo creó un dispositivo funcional, sino que compartió instrucciones detalladas en línea para que cualquiera pueda construir su propio par de zapatos generadores. Esto fomenta la educación STEM, mostrando que cualquier persona puede innovar, sin importar su edad.

Su invento tiene un impacto real en comunidades sin acceso a electricidad, ofreciendo soluciones sostenibles y portátiles. También abre oportunidades para la industria del calzado y la ropa inteligente, mostrando que la innovación puede ser simple y efectiva. La iniciativa de Casimiro inspira a jóvenes a explorar ciencia y tecnología de manera práctica, convirtiendo un proyecto escolar en una herramienta con alcance global.

“He estado haciendo proyectos desde que tenía cuatro años, y ahora que he adquirido mucho conocimiento a través de mi experiencia, compito en la Competencia Nacional de Robótica anual” dijo en su sitio web.

El invento de Angelo Casimiro combina ingenio, utilidad y visión futurista. Sus zapatos generadores de electricidad son un ejemplo claro de cómo la creatividad y la pasión por la ciencia pueden transformar la vida cotidiana y ofrecer soluciones sostenibles para millones de personas. Aunque la idea de convertir el movimiento humano en electricidad existe, el concepto diseñado de manera independiente por Casimiro aporta un enfoque innovador.

Pinoy teen invents electricity-generating shoes. Link.

Fuente: CerebroDigital.net