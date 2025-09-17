Marcha no violenta y digna por la defensa del agua



Por Redacción Ecuador. Pressenza.com. Medio Ambiente

Fotoreportaje: Rafael Idrovo Espinoza

La ciudad de Cuenca, ubicada al sur del Ecuador, dio este día un ejemplo contundente de movilización y convocatoria ciudadana por un compromiso con la vida, la biodiversidad, el bienestar y la defensa del agua y en rechazo a la minería que afectaría Kimsakocha. Miles de personas de todas las edades y sectores sociales se autoconvocaron en esta inciativa que sienta un precedente a nivel nacional, pues Kimsakocha se convierte en la voz de la protesta nacional y la inconformidad con las políticas del gobierno de Daniel Noboa.

En la cartografía minera de Ecuador, Kimsakocha es el corazón húmedo del proyecto Loma Larga. Bajo esa planicie andina se encuentra la totalidad del yacimiento que Dundee Precious Metals rebautizó para su plan de explotación. En Toronto, Canadá hablan de “Loma Larga” como una inversión; en Cuenca, la gente dice Kimsakocha para nombrar al páramo, las lagunas y los ríos que alimentan a la mitad de la provincia de Azuay.

Ahora, será necesario analizar los escenarios posteriores a esta movilización, ya que podría tornarse en algo peligroso sobre todo para las defensoras y defensores de derechos humanos y ambiente.

Redacción Ecuador

Nota original en: PRESSENZA.COM