Por Surcos. Pressenza.com



Este día se conmemora el fallecimiento del pensador y promotor del Movimiento Humanista Mario Luis Rodríguez Cobos, conocido como Silo, quien falleció el 16 de septiembre de 2010.

A propósito de esto, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, guardó un minuto de silencio.

Como homenaje, SURCOS transcribe el Acta N.º 88 del 7 de octubre de 2010, sección plenaria de la Asamblea Legislativa, que fue compartida con este medio por José Rafael Quesada Jiménez.

“Moción de orden del diputado Óscar Alfaro Zamora y otros diputados y diputadas. Moción de orden para guardar un minuto de silencio en memoria del escritor Mario Luis Rodríguez Cobos.

De varias y varios diputados:

Para que:

Con motivo del reciente deceso del gran humanista, escritor e intelectual Mario Luis Rodríguez Cobos, conocido como Silo, alguien escribió refiriéndose a la vida de este insigne argentino, que en todas las culturas se manifiestan seres excepcionales que saben ahondar, comprender la problemática de los tiempos más oscuros y difíciles e indicar el camino, la huella de un futuro abierto y luminoso para la especie humana. Silo, por su reconocida dimensión espiritual inagotable y como infatigable constructor de paz, es uno de estos seres. Ha partido del planeta Tierra y nos deja para la eternidad invaluables enseñanzas y una visión de nuevos y amplios horizontes que por impredecibles y vastos resulta difícil mesurar [sic, por mensurar].

A este heredero de Gandhi y Martín Luther King, creador del Movimiento Humanista y de organismos como el Partido Humanista, la Comunidad para el Desarrollo Humano, Convergencia de las Culturas y otras asociaciones, a quien en vida persiguió un solo fin: humanizar la Tierra, es decir, descubrir el sentido del hombre en el mundo, se propone que el Plenario Legislativo decrete un minuto de silencio.

El presidente Luis Gerardo Villanueva Monge”.

Surcos

PRESSENZA – Humanismo 2025

Nota original