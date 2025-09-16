Cada 17 de septiembre se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1861 – BATALLA DE PAVÓN. Las tropas de la Confederación Argentina comandadas por el general Justo José de Urquiza son derrotadas por las fuerzas del brigadier y gobernador bonaerense Bartolomé Mitre en la llamada Batalla de Pavón, librada a orillas del arroyo homónimo, en el sur de la provincia de Santa Fe.

1869 – CENSO ARGENTINO. Al cabo de tres días de registro, concluye el primer Censo de la República Argentina, ordenado por el gobierno del presidente Domingo Faustino Sarmiento y dirigido por Diego de la Fuente. El relevamiento determinó que había 1.830.214 habitantes en el país. La población indígena no fue censada, pero se la calculó en 93.138 personas.

1980 – JEAN PIAGET. Muere en la ciudad suiza de Ginebra, a la edad de 84 años, el epistemólogo y biólogo Jean Piaget, reconocido por sus estudios sobre el pensamiento, el lenguaje y desarrollo intelectual de los niños. En su honor hoy se celebra el Día

Psicopedagogo.

1984 – HUGO GATTI. El arquero boquense Hugo Gatti juega como número 9 en un partido amistoso ante el Atlas de México disputado en el estadio Rat Cliff de Fresno (California, EEUU) que ganó el equipo xeneize por 2-1. Gatti entró a la cancha a los 28 minutos del segundo tiempo para reemplazar al lesionado José Berta.

1991 – GUNS N’ ROSES. La banda de hard rock Guns N’ Roses publica los álbumes Use Your Illusion I y II, que en conjunto superaron las 60 millones de copias vendidas en todo el mundo.

2000 – LIONEL MESSI. Luego de jugar en las divisiones infantiles de Newell ‘s Old Boys de Rosario, Lionel Messi llega a la ciudad española de Barcelona acompañado por su padre para probarse en el Barcelona Fútbol Club, con el que se convirtió en astro mundial y ganó 35 títulos, entre ellos diez de La Liga española y cuatro de la Liga de Campeones de Europa.

2006 – KUN AGÜERO. A la edad de 18 años, el delantero Sergio “Kun” Agüero debuta como titular en el Atlético de Madrid en la goleada por 4-1 a Athletic Bilbao, en la que marcó el tercer gol del equipo “colchonero”.

2014 – CHINA ZORRILLA. A la edad de 92 años muere en Montevideo la actriz. comediante y directora uruguaya China Zorrilla (Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz), una de las personalidades artísticas más populares del Río de la Plata por su labor en cine, teatro y televisión. Ganó tres premios Cóndor de Plata y otros tantos Konex. Nació el 14 de Marzo de 1922.

2020 – RACING CLUB. Al cabo de seis meses y un día de receso forzado por la pandemia de coronavirus, Racing Club se convierte en el primer equipo argentino en jugar un partido oficial. Fue ante Nacional de Montevideo, que le ganó por 1-0 en partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América disputado a puertas cerradas en el Cilindro de Avellaneda.

DÍA DEL PROFESOR/A. Se celebra el Día del Profesor en conmemoración de la fecha de 1894 en la que falleció el escritor, educador y político José Manuel Estrada, exdirector del Colegio Nacional de Buenos Aires e impulsor de la docencia secundaria y universitaria.

NUEVAREGION.COM + TELAM