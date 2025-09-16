La cascada del Cielo Azul en Tailandia



Las cascadas de Erawan, en el Parque Nacional de Erawan, son las más famosas de Tailandia. Cascada en realidad solo hay una, lo demás son pequeños saltos de agua que forman piscinas rodeadas de vegetación.

La naturaleza es un imán cuya atracción difícilmente resistimos durante todos nuestros viajes y en Tailandia, entre templos y ciudades, conseguimos saciar nuestros deseos en las bonitas Cascadas de Erawan, parte del majestuoso Parque Nacional de Erawan que se encuentra en la provincia de Kanchanaburi, al oeste de Bangkok, y que fue declarado como tal en el año 1975.

Parecen auténticos paraísos. Los distintos saltos de agua se dividen en 7 niveles que se pueden alcanzar fácilmente andando. Vale la pena llegar hasta el último nivel ya que allí se encuentra la gran cascada.

Fotografía: Miracle Believe,

Fuente: NuestroClima.com