Xi hizo estos comentarios en un discurso escrito titulado «Poner a Asia-Pacífico a la Vanguardia del Esfuerzo Conjunto por el Desarrollo y la Prosperidad Mundiales», transmitido a la Cumbre de CEO del APEC en Gyeongju, República de Corea.

GYEONGJU, República de Corea, 31 oct (Xinhua)

El presidente chino declaró que el escenario internacional está plagado de cambios y turbulencias y que el mundo se encuentra ahora en una nueva encrucijada. «Lo que elegimos afectará profundamente el futuro del mundo. Debemos tener visión, asumir nuestra responsabilidad y elegir lo que corresponda a la expectativa del pueblo de Asia-Pacífico y supere la prueba de la historia», señaló.

«La historia nos enseña que la humanidad comparte un destino común. Mientras que el hegemonismo solo conduce a guerra y desastre, la equidad y la justicia garantizan la paz y el desarrollo globales. Mientras que la confrontación y el antagonismo solo generan distanciamiento y turbulencia, la cooperación de ganancias compartidas ha sido comprobada ser el camino correcto hacia adelante. Mientras que el unilateralismo solo trae división y retroceso, el multilateralismo es la opción lógica para responder a desafíos globales», elaboró Xi.

«China siempre defiende el actual orden internacional y practica el verdadero multilateralismo. China ha propuesto sucesivamente la Iniciativa de la Franja y la Ruta, así como la Iniciativa para el Desarrollo Global, la Iniciativa para la Seguridad Global, la Iniciativa para la Civilización Global y la Iniciativa para la Gobernanza Global. Son soluciones de China a los problemas inminentes de todo el mundo, basadas en la sabiduría china», añadió.

«El año que viene China será anfitrión del APEC por tercera vez. Trabajaremos con todas las partes para construir una comunidad de Asia-Pacífico, con miras a inyectar nuevos impulsos a la paz y el desarrollo de Asia-Pacífico y del mundo entero», afirmó Xi.

«Fundado en concordancia con la corriente de la globalización económica, el APEC tiene como sus objetivos y propósitos promover la liberalización y la facilitación del comercio y las inversiones y apoyar el crecimiento económico y la prosperidad», indicó.

Xi pidió al APEC renovar su compromiso con la misión fundacional y hacer destacadas contribuciones al mundo a través de una cooperación de Asia-Pacífico más dinámica y resiliente.

«Primero, debemos tomar la delantera en salvaguardar la paz y la estabilidad. Tenemos que garantizar el derecho de todos los países a participar en los asuntos internacionales como iguales, independientemente de su tamaño, fortaleza y riqueza. Debemos adherirnos al concepto de seguridad común, integral, cooperativa y sostenible y resolver diferencias y disputas mediante diálogos y consultas», prosiguió.

«Segundo, debemos tomar la delantera en fortalecer la apertura y la conectividad. Debemos salvaguardar firmemente el sistema multilateral del comercio centrado en la OMC y basado en las reglas, reforzar la solidaridad y la colaboración, mantener las cadenas industriales y de suministro globales estables y fluidas, así como avanzar la integración económica regional y el Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico, para que Asia-Pacífico haga su aporte al crecimiento económico global», instó Xi.

«Tercero, debemos tomar la delantera en promover la cooperación de ganancias compartidas. Debemos mantenernos fieles a la visión de armonía sin uniformidad, poner en pleno juego la diversidad de las economías de Asia-Pacífico, fomentar la complementariedad con respectivas ventajas, y juntos hacer más grande la tarta de la cooperación de Asia-Pacífico. Debemos forjar una configuración de cooperación para el éxito mutuo y el desarrollo común de todas las economías», propuso.

«Cuarto, debemos tomar la delantera en promover beneficios para todos y la inclusión. Hemos de persistir en el enfoque centrado en el pueblo, e implementar plenamente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Debemos aumentar el apoyo a las economías en desarrollo. Debemos cerrar mejor las brechas de desarrollo, incrementar constantemente el bienestar de los pueblos y llevar la prosperidad común a todos los pueblos de Asia-Pacífico», dijo Xi.

«Durante años, China siempre ha sido un contribuyente principal para el crecimiento económico mundial. El período del XIV Plan Quinquenal de China terminará este año. En los últimos cinco años, la economía china ha asistido a un crecimiento anual promedio de cerca del 5,5 por ciento, aportando aproximadamente un 30 por ciento del crecimiento global», enfatizó.

Dijo que «China es el único país en desarrollo que auspicia una exposición internacional de importaciones a nivel nacional y abre continuamente su mercado al mundo. El mercado de China es enorme y promisorio. China puede proporcionar un buen entorno de negocios para la comunidad empresarial global».

También precisó que «China ayuda a las empresas de distintas formas de propiedad a desarrollarse y prosperar mediante competencia leal. Hay solo 29 ítems en la lista negativa para el acceso de las inversiones foráneas de China, y ningún ítem en el sector manufacturero. También seguiremos abriendo el sector servicios. China es universalmente reconocida como uno de los países más seguros del mundo».

«Estamos desarrollando vigorosamente las industrias del futuro, reforzando las emergentes y actualizando las tradicionales. China está tornándose más verde, digital e inteligente con mayor celeridad. La innovación está impulsando constantemente la economía hacia adelante», agregó.

Xi recordó también que «China está realizando avances coordinados en la descarbonización, la mitigación de la contaminación, la expansión de la transición verde y la promoción del crecimiento. Ya tiene establecidos el mayor sistema de energías renovables y la cadena industrial de nuevas energías más grande y más completa del mundo. China puede proporcionar condiciones propicias de crecimiento verde para la comunidad empresarial global».

«China es un destino idóneo, seguro y prometedor para los inversores globales. Avanzar junto con China es avanzar junto con las oportunidades, creer en China es creer en un mejor porvenir e invertir en China es invertir en el futuro», dijo.

Por último, Xi finalizó su discurso diciendo que «la comunidad empresarial de Asia-Pacífico es precursora de nuestro tiempo, pionera de cambios y conductora de la corriente mundial. Espero que todos puedan hacer valer su espíritu pionero, emprendedor, abierto, innovador y resiliente, trabajar juntos para promover el crecimiento y la prosperidad de Asia-Pacífico y aglutinar una poderosa fuerza para crear un mejor futuro para Asia-Pacífico y el mundo».