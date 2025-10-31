1961 – GABRIEL ROLÓN.

Nace en la ciudad bonaerense de Ramos Mejía el psicólogo y escritor Gabriel Rolón, quien trabajó en varios medios de radio y televisión y lleva publicados trece libros.

1786 – MARIQUITA S. DE THOMPSON. Nace en Buenos Aires la patriota Mariquita Sánchez de Thompson (María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trillo), partidaria de la causa de la independencia del Virreinato del Río de la Plata de la corona española. En su casa se entonaron por primera vez las estrofas del Himno Nacional Argentino.

1837 – LUIS A. HUERGO. Nace en Buenos Aires el ingeniero Luis Augusto Huergo, el primer egresado de la carrera de Ingeniería en Argentina, cofundador y presidente de la Sociedad Científica Argentina.

1907 – HOMERO MANZI. Nace en la ciudad santiagueña de Añatuya el poeta, compositor y periodista Homero Manzi, autor de clásicos del tango como “Sur”, “Malena” y “Milonga sentimental” .

1908 – EL GLOBO. En el barrio porteño de Parque Patricios, un grupo de jóvenes refunda el Club Atlético Huracán con la firma de un acta que dice «Fundase en Buenos Aires, con fecha 25 de mayo de 1903, el Club Atlético Huracán, reorganizado el 1 de noviembre de 1908». Es la fecha que quedó como la oficial de la creación del «Globo».

1943 – COCO BASILE. Nace en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca el exfutbolista y entrenador Alfio “Coco” Basile, uno de los mejores marcadores centrales de la historia del fútbol argentino e ídolo de los hinchas de Racing. Con “La academia” ganó la Copa Libertadores de América y la Intercontinental de 1967. Como DT ganó la Supercopa sudamericana con Racing, cinco campeonatos con Boca Juniors y dos Copa América con la selección argentina.

1962 – ANTHONY KIEDIS. Nace en la ciudad de Grand Rapids (Michigan, EEUU) el músico y cantante estadounidense Anthony KIedis, vocalista y líder de la banda de rock The Red Hot Chili Peppers.

2017 – PABLO CEDRÓN. Muere en Buenos Aires, a los 59 años de edad, el actor y guionista Pablo Cedrón, de destacada trayectoria en cine y televisión. Trabajó en 19 películas, entre ellas La Raulito, El juguete rabioso y El aura.

2017 – KUN HISTÓRICO. El delantero argentino Sergio “Kun” Agüero se convierte en el máximo goleador histórico del Manchester City, al anotar su gol N° 178 para el equipo inglés. Fue un en partido de la Liga de Campeones de Europa con victoria por 4 a 2 en su visita al Nápoles italiano.

DÍA DEL VEGANISMO. Desde 1994 se celebra el Día Mundial del Veganismo en conmemoración de la fecha de 1951 en la que se fundó la Sociedad Vegana con “la doctrina que dicta que el hombre debe vivir sin explotar a los animales”.

Efemérides del 1 de noviembre.

NUEVAREGION.COM + TELAM