Un 1 de noviembre de 1786 nacía Mariquita Sánchez de Thompson, la patriota partidaria de la causa de la independencia del Virreinato del Río de la Plata de la corona española. En su casa se entonaron por primera vez las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Su nombre completo era María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velazco y Trillo. Tuvo gran popularidad en los círculos intelectuales por las tertulias que se realizaban en su casa, lugar donde se debatieron importantes opiniones sobre los sucesos de mayo de 1810. Fue una mujer con gran personalidad, influencia y opinión propia. Se casó, después de una larga lucha, con su primo Martín Thompson.

El 11 de mayo de 1813 la Asamblea General Constituyente declaró a la “marcha patriótica” escrita por López y Planes, con música de Blas Parera, como la única canción patria de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En simultáneo, un decreto establecía la obligatoriedad de su ejecución en todo acto público. Su primera lectura en público fue el 7 de mayo en una tertulia realizada en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson.

Mariquita fue una mujer con gran personalidad y opinión propia, sobre la historia, el país, el futuro, y hasta el amor. Se caracterizó por una formada opinión sobre la situación política y económica de la región en la que le tocó vivir. Siempre mantuvo un espíritu independentista, feminista y liberal. Murió el 23 de octubre de 1868.

NUEVAREGION.COM + TELAM