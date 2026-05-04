Cada 5 de mayo se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1813 – 25 DE MAYO. La Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de La Plata establece al 25 de mayo como fiesta cívica en conmemoración de la Revolución de 1810.

1818 – NACE KARL MARX. Nace en la ciudad de Tréveris (Renania, Alemania) el filósofo, economista y sociólogo alemán Karl Heinrich Marx, uno de los intelectuales más influyentes del siglo XIX, autor de el Manifiesto del Partido Comunista y de «El capital», obra clave del comunismo.

1821 – NAPOLEÓN BONAPARTE. A la edad de 51 años muere prisionero en la localidad de Longwood de la isla británica de Santa Elena el militar y estadista francés Napoléon Bonaparte, quien fue emperador de Francia y rey de Italia. Fue uno de los estadistas militares más destacados de la historia.

1943 – NACE RAPHAEL. Nace en el municipio de Linares (Jaén, España) el cantante y actor español Raphael (Miguel Rafael Martos Sánchez), precursor de la balada romántica en su país y Latinoamérica. Es el autor de exitosas canciones como “Qué sabe nadie”, “En carne viva” y “Como yo te amo”. Lleva vendidos más de 50 millones de discos.

1959 – CARLOS SAAVEDRA LAMAS. A la edad de 80 años muere en Buenos Aires el abogado, diplomático y político Carlos Saavedra Lamas, el primer latinoamericano en ganar un Premio Nobel, el de la Paz de 1936. Es bisnieto del coronel Cornelio Saavedra, presidente de la Primera Junta de Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

1971 – FLORENCIA BONELLI. Nace en la ciudad de Córdoba la escritora Florencia Bonelli, autora de más de 20 novelas históricas y románticas. Entre sus obras se destacan “Indias blancas” (2005), la trilogía “Caballo de fuego” y la Trilogía del Perdón.

1976 – JUAN PABLO SORÍN. Nace en Buenos Aires el exfutbolista Juan Pablo Sorín, uno de los mejores laterales del fútbol de la década de 1990, quien formó parte de la selección argentina Sub 20 ganadora del Mundial de 1995 y de los Juegos Panamericanos de ese año.

1984 – BARCELONA VS ATHLETIC. Se desata una batalla campal entre jugadores del Barcelona encabezados por Diego Maradona y el Athletic de Bilbao en la final de la Copa del Rey española disputada en el estadio Bernabéu del Real Madrid ante unos 100.000 aficionados y con la asistencia del rey Juan Carlos I de España. La copa quedó en manos del Athletic de Bilbao, que ganó por 1-0.

1988 – NACE ADELE. Nace en Londres la cantante y compositora británica Adele (Adele Laurie Blue Adkins), quien lleva ganados más de 150 premios, entre ellos un Óscar y 15 Grammy. Lleva vendidos más de 50 millones de discos.

1991 – RICARDO BOCHINI. El mediocampista ofensivo Ricardo “Bocha” Bochini, ídolo de Independiente, juega su último partido profesional con la camiseta del “Rojo”, donde desarrolló toda su carrera. Fue en el empate 1 a 1 ante Estudiantes de La Plata. “El Bocha” tiene el récord de mayor permanencia en un club argentino, Jugó 714 partidos en los que convirtió 108 goles y obtuvo 14 títulos. Con Argentina ganó el Mundial de México ‘86.

2005 – JUAN GELMAN. El poeta, escritor y periodista Juan Gelman gana el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Fue además el cuarto argentino galardonado con el Premio Miguel de Cervantes de literatura.

2017 – FALLECE MARIELA MUÑOZ. A los 73 años de edad muere en la ciudad bonaerense de Quilmes la activista tucumana Mariela Muñoz, la primera mujer transexual reconocida por el Estado al darle un documento de identidad femenina. Apodada “La gigante”, fue una activa luchadora por los derechos de las comunidades de homosexuales y transexuales.

2023 – DÍA DE LA PARTERA. Desde 1991 se celebra el Día Internacional de la Partera, instituido por las Naciones Unidas para destacar la importante función que desempeñan en la salud de las madres, los niños y sus familias.

2023 – FALLECIÓ MENOTTI. El Domingo 5 de Mayo se conoció la muerte a los 85 años de «El Flaco» César Luis Menotti, legendario técnico argentino de fútbol. Nació en Rosario fue uno de los hombres más importantes en la historia del fútbol argentino, responsable de que la Albiceleste bordara su primera estrella en el pecho al ganar el Mundial organizado en Argentina en 1978.

FUENTE: NUEVAREGION.COM + TELAM