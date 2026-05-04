La PlayStation 5 nunca ha sido un ordenador convencional, pero tampoco ha estado tan lejos de parecerse a uno como solemos imaginar.

Bajo su carcasa hay una arquitectura x86, una CPU AMD Zen 2 y una GPU RDNA 2, ingredientes muy familiares para cualquiera que siga de cerca el mundo del PC. La diferencia, claro, siempre ha estado en el control: Sony decide qué se ejecuta, cómo se ejecuta y hasta dónde puede llegar el hardware. Por eso resulta tan llamativo lo que hemos visto ahora: una PS5 Phat (modelo de lanzamiento) arrancando Linux y comportándose, con matices importantes, como una máquina de escritorio.

El cambio. Todo surge con la publicación de ps5-linux, un proyecto de Andy Nguyen, más conocido como TheFlow. No hablamos de una simple demostración, sino de una herramienta que realmente funciona con una imagen de Ubuntu 24.04. Según la descripción del propio proyecto en GitHub, ps5-linux utiliza una vulnerabilidad ya parcheada del hipervisor. La promesa es potente, pero como veremos a continuación no funciona en todas las consolas y también tiene varias limitaciones.

No vale cualquier PS5. Hasta aquí, todo suena muy bien, pero esto no significa que podamos coger la consola del salón y convertirla alegremente en un PC con Linux. Primero, porque hablamos de un proceso pensado para perfiles con experiencia. Y segundo, porque la compatibilidad es muy limitada. El método solo funciona actualmente en PS5 Phat con firmwares 3.xx y 4.xx, en concreto 3.00, 3.10, 3.20, 3.21, 4.00, 4.02, 4.03, 4.50 y 4.51. Además, las versiones 3.xx no tienen soporte M.2, mientras que las 4.xx sí.

El proceso tampoco se parece a meter un pendrive de instalación y seguir los pasos habituales de un PC. Según Tom’s Hardware, ps5-linux necesita una herramienta separada, el exploit umtx2, para lograr la ejecución inicial de código, y después enviar el payload del loader a la consola. En el flujo en cuestión hay un servidor DNS falso y un host HTTPS en un ordenador local, que redirigen la consulta del manual de la PS5 para activar el exploit. Cuando todo sale bien, la consola entra en modo reposo, el LED queda en naranja fijo y, al pulsar el botón de encendido, arranca Linux.

Una vez dentro de Linux. La consola pasa a comportarse como un escritorio x86 con bastante músculo para experimentar. El sistema puede aprovechar los ocho núcleos de CPU, 16 hilos en total, a 3,5 GHz, y una GPU a 2,23 GHz. También mantiene salida de vídeo y audio por HDMI, con soporte para 4K a 60 Hz, y permite usar todos sus puertos USB. Para instalar y ejecutar Linux hace falta una unidad USB de al menos 64 GB.

Lo que más cambia la percepción del proyecto no es solo ver Ubuntu arrancando, sino imaginar para qué puede servir. TheFlow habla de juegos de Steam y emuladores funcionando con gran fluidez, apoyándose en la potencia que queda disponible al ejecutar Linux en estas PS. En X podemos ver funcionando a la versión mejorada de ‘GTA V’, que ayuda a enseñar el potencial del loader antes de su publicación.

No todo es enchufar y jugar: el proyecto tiene límites muy concretos que conviene dejar claros antes de imaginar una PS5 convertida en sustituto perfecto de un PC. Un dato desilusionaste es que ps5-linux funciona como un soft mod, no como una instalación permanente, por lo que hay que repetir el proceso cada vez que se quiera entrar en Linux. Nguyen aconseja activar el perfil de ventilación cuando se usan los modos de boost, ya que la consola no fue diseñada para este tipo de usos.

El resultado es una de esas modificaciones que explican muy bien hasta dónde puede llegar una consola cuando alguien consigue sacar parte de su hardware del carril previsto. Una PS5 Phat con firmware antiguo puede convertirse en un PC Linux sorprendentemente capaz, pero siempre dentro de un contexto muy concreto.

Una consola que también es un ordenador. La PS5, al igual que cualquier consola, siempre ha tenido ingredientes de ordenador. Ahora bien, La comparación inevitable está en la futura Steam Machine de Valve, aunque ahí hablamos de otra filosofía: una consola-PC diseñada desde el principio alrededor de SteamOS, pero con la posibilidad de instalar cualquier sistema operativo compatible a nuestro gusto.

Imágenes | Branden Skeli

Xataka

por Javier Marquez

Fuente: XATAKA.com