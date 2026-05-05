Todo indica que la sanción de una nueva ley para regular y/o prohibir la actividad de cuidacoches deberá esperar algunas semanas más. Como viene informando Rosario Plus, la iniciativa impulsada por los intendentes de las principales ciudades y respaldada públicamente por el gobernador Maximiliano Pullaro quedó empantanada en el propio oficialismo.

Es que pasan las semanas y las distintas facciones de Unidos no logran unificar criterios. El socialismo fue quien marcó la cancha al introducir planteos, aprovechando la discusión institucional para marcar posición interna en un contexto donde el coqueteo con La Libertad Avanza parece relegarlo a un segundo plano.

Bajo esa lógica, y según distintos trascendidos –con funcionarios poco dispuestos a hablar abiertamente del tema–, el Partido Socialista buscaría garantizar una norma que contemple la dimensión “social” del fenómeno, esto es, bajo un enfoque que evite ser exclusivamente punitivo.

Su primera jugada fue la presentación de un proyecto, firmado por todos sus diputados provinciales, para convocar a una mesa de diálogo con los actores involucrados en la futura ley.

Ese ámbito comenzará a funcionar este miércoles al mediodía, cuando la comisión de Seguridad Pública reciba a funcionarios vinculados al control vial de los principales municipios, entre ellos Rosario.

Hasta la irrupción de este planteo, Unidos parecía contar con los votos y los acuerdos necesarios para avanzar con la iniciativa del senador javkinista Ciro Seisas.

Es un proyecto que propone declarar ilegal el “cuidado, reserva o administración” de lugares para estacionar en la vía pública cuando se realice sin autorización y a cambio de dinero. También prohíbe el lavado o limpieza de vehículos en la calle sin habilitación.

Para ello, modifica el Código de Faltas provincial e incorpora sanciones específicas, con multas económicas y arrestos de entre cinco y quince días en casos de reincidencia o cuando la actividad se desarrolle de forma organizada.

Además, contempla agravantes cuando existan amenazas o violencia contra automovilistas, o cuando la actividad tenga lugar en zonas de estacionamiento medido o en inmediaciones de eventos masivos.

Finalmente, incluye un “componente social” orientado a ofrecer alternativas laborales a quienes hoy ejercen esta actividad por necesidad. En ese sentido, prevé la creación de un registro provincial de cuidacoches y programas de capacitación.

Sin embargo, el proyecto de Seisas ya no figura en el sistema de expedientes de la Legislatura, otra señal de que el debate podría encaminarse a un trámite más largo de lo previsto. Se sabrá con el transcurso de la semana. ​ ROSARIOPLUS