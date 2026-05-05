Newell’s Old Boys empató uno a uno con Vélez en el Estadio José Amalfitani, en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026. Con este resultado, la Lepra finaliza su participación en el certamen con un balance positivo tras seis partidos sin perder.

A los 11 minutos del complemento, una buena acción colectiva derivó en un preciso centro de Diego Valdés que encontró en el área a Florián Monzón. El delantero conectó de cabeza y, tras dar en el travesaño, la pelota cruzó la línea para establecer el 1-0 y desatar el festejo en Liniers. Sin embargo, cuatro minutos después, Walter Mazzantti encabezó un avance que dejó a Juan Ignacio Ramírez de cara al gol. El atacante definió ante Álvaro Montero y, tras una revisión, el árbitro Luis Lobo Medina convalidó la acción, decretando el empate que sería definitivo.

De esta forma, la Lepra finalizó el campeonato con un invicto de 6 partidos, con 3 empates y 3 victorias (2 en condición de visitante). Resultados que le permitieron irse al receso por encima de Deportivo Riestra, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto en la tabla anual.

En tanto, Vélez finalizó la fase regular con 28 puntos y aseguró el tercer puesto de la Zona A. El Fortín pasó a los octavos de final, donde enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata en un cruce a partido único. ​ ROSARIOPLUS