Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



En el marco de una nueva jornada de la Liga ARFI entre Beltrán y Pase a la Red, Síntesis Deportiva dialogó con Edelmiro “Miro” Díaz, actual entrenador de la primera división de Beltrán FC, quien analizó el presente de su equipo en la Liga Sanlorencina y habló de los objetivos para la temporada.

El DT explicó cómo se dio su llegada a la institución y destacó el desafío de encabezar un plantel joven.

“Salí de Octava en Villa, tuve la propuesta de Beltrán y nos pusimos de acuerdo. Este año estamos acá y muy contentos”, expresó.

Sobre el arranque del campeonato, Díaz remarcó que el equipo viene mostrando aspectos positivos pese a contar con muchos futbolistas juveniles.

“Arrancamos bien. Es un plantel con muchos chicos jóvenes, pero vamos por buen camino. Hay buen pie y buena idea de juego”, señaló.

En relación al empate 2 a 2 frente a General San Martín como visitante, el entrenador reconoció errores defensivos, aunque valoró la reacción del equipo tras estar dos goles abajo.

“Estamos cometiendo errores de marca, pero también mostramos carácter. Íbamos perdiendo 2 a 0, lo empatamos y si había unos minutos más lo podíamos ganar”, afirmó.

Pensando en el próximo compromiso ante Barrio Quinta, uno de los protagonistas del torneo, Díaz se mostró confiado.

“Sabemos que es un rival duro, pero en nuestra cancha podemos imponer nuestro juego. Queremos tener la pelota y hacer nuestro partido”, sostuvo.

Además, anticipó que el duelo pendiente ante Villa Cassini tendrá un condimento especial por su pasado en esa institución.

“Va a ser un partido lindo y especial porque tengo mucha gente conocida ahí”, comentó.

Consultado sobre los arbitrajes en el certamen, Miro fue crítico y manifestó su disconformidad con algunas actuaciones.

“Lo que veo este año es que hay arbitrajes muy localistas. A veces no te dejan ni hablar y eso complica”, expresó.

Por último, dejó en claro cuál es la meta de Beltrán para esta temporada.

“Quiero terminar entre los ocho y si terminamos más arriba, mejor. Vine para pelear”, aseguró.

Díaz también se refirió al presente de su hermano, entrenador de Defensores de Villa Felisa, tras la dura derrota sufrida en Copa Santa Fe.

“Siempre quiero lo mejor para él. Estuvimos hablando y lo voy a seguir apoyando”, cerró.

Mientras sigue su trabajo en Primera, el entrenador también colabora en divisiones infantiles dentro de la Liga ARFI, acompañando al cuerpo técnico de la categoría 2016 de Beltrán.

Síntesis Deportiva