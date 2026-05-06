Cada 6 de mayo se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1856 – NACE SIGMUND FREUD. Nace en la ciudad de Pribor (Moravia, Chequia) el médico neurólogo checo Sigmund Freud, padre del psicoanálisis y uno de los intelectuales más importantes del siglo XX. Sus aportes en la psicología, el pensamiento y la cultura enriquecieron a la sociedad occidental contemporánea.

1859 – NACE LUIS M. DRAGO. Nace en Buenos Aires el abogado y político Luis María Drago, destacado por su labor como criminalista al impulsar la creación de la Sociedad Antropológica Jurídica. Como canciller dictó la Doctrina Drago (1902) que establece que ningún estado extranjero puede usar la fuerza contra una nación americana para cobrarle una deuda financiera.

1890 – BASÍLICA DE LUJÁN. El sacerdote Jorge María Salvaire comienza la construcción de la Basílica de Nuestra Señora de Luján en la ciudad bonaerense homónima. Las obras estuvieron a cargo del arquitecto francés Uldéric Courtois. La basílica de la patrona de la Argentina fue inaugurada y bendecida en 1910.

1915 – NACE ORSON WELLES. Nace en la ciudad de Kenosha (Wisconsin, EEUU) el actor, guionista, locutor de radio y cineasta Orson Welles, considerado uno de los artistas más versátiles del siglo xx en el campo del teatro, la radio y el cine. Ganó fama por su labor en la obra radiofónica “La guerra de los mundos” y el filme “Ciudadano Kane”.

1945 – NACE BOB SEGER. Nace en la ciudad de Lincoln Park (Michigan, EEUU) el cantante, compositor y guitarrista estadounidense Bob Seger, considerado un referente del rock que retrata la vida de los trabajadores norteamericanos. Vendió más de 75 millones de discos.

1985 – ESPERANDO LA CARROZA. Se estrena en Buenos AIres la película “Esperando la Carroza”, uno de los clásicos del cine argentino de humor costumbrista, dirigida por Alejandro Doria y protagonizada por Antonio Gasalla, China Zorrilla, Luis Brandoni y Betiana Blum. De tono satírico, el filme fue adaptado en Brasil, España y Portugal.

1994 – EUROTÚNEL. Se inaugura el Eurotúnel, que una a Francia con el Reino Unido a través del Canal de la Mancha. Tiene una longitud de 50,5 kilómetros, 39 en trayecto submarino a una profundidad de 40 metros. Permite el tránsito de personas y mercaderías entre la ciudad francesa de Calais y la británica de Folkestone.

2004 – FRIENDS. Al cabo de diez temporadas, un 6 de mayo, se emite en Estados Unidos el último episodio de la serie televisiva Friends, una de las más celebradas del género de comedia de situación. La serie concluyó con “El último”, capítulo doble que fue visto por más de 50 millones de espectadores.

2005 – AUDIOSLAVE. La banda de rock Audioslave se convierte en la primera de Estados Unidos en ofrecer un recital en Cuba. Unos 70.000 espectadores asistieron a su concierto gratuito en La Habana.

2015 – JÉROME BOATENG. Se multiplican en las redes sociales los memes con fotos del defensor del Bayern Munich alemán Jérome Boateng cuando cae de espaldas en un fallido intento por evitar que Lionel Messi anote el segundo gol del Barcelona español, que ganó 3-0 en semifinales de la Liga de Campeones de Europa. Con Boateng en el piso, “La pulga” marcó el gol al “pinchar” la pelota por encima del arquero.

2021 – FALLECE NELLY PRINCE. A los 95 años de edad, un 6 de mayo, muere en Buenos Aires la locutora, cantante y actriz Nelly Prince (Nelly Isabel Couto), una de las grandes artistas de la escena nacional. Actuó en 15 películas y es recordada por su personaje de «Payaso Rabanito».

2021 – FALLECE CARLOS GRIGUOL. A la edad de 86 años muere en Buenos Aires el exfutbolista y exentrenador Carlos Timoteo Griguol, uno de los directores técnicos más respetados del fútbol argentino, que le puso el apodo de “El maestro” por su dedicación en la formación de jugadores y equipos. Fue campeón con Rosario Central (1973) y con FerroCarril Oeste (1982 y 1984), entre otros logros.

2023 – SIN DIETAS. Se celebra el Día Internacional Sin Dietas para reivindicar la aceptación del cuerpo humano en su diversidad de formas. También para alertar sobre los regímenes dietéticos exagerados que ponen en riesgo la salud y para prevenir la anorexia y otros desórdenes alimentarios.

Efemérides del 6 de mayo.

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