Vuelve Café Literario, un espacio donde los libros y los sabores se reúnen con la magia de los museos



El evento se desarrollará este domingo 10 de mayo, de 14 a 18 h en los patios del Museo Conventual y el Complejo Museológico, con entrada gratuita. Habrá stands de librerías y cafeterías que ofrecerán sus productos, intervenciones artísticas y actividades lúdicas para los chicos.

Tras las exitosas experiencias del año pasado, el próximo domingo vuelve Café Literario, un espacio relajado que reúne a los libros con la historia y las cosas ricas. El evento se desarrollará de las 14 a las 18 h en los patios del Complejo Museológico (con ingreso por avenida San Martín) y del Museo Conventual San Carlos (por bulevar Sargento Cabral). será libre y gratuita.

Funcionarán stands de las librerías Imagina, El Erudito, Trobriand y Biblos y también ofrecerán sus productos gastronómicos Berraca, Don Sánguche Café Panadería y Espresso Café de Especialidad.

En este marco se dispondrán sillones que invitarán a la lectura con cafecito en mano, talleres y actividades lúdicas para los más chicos.

Además, el actor Mariano Rey realizará una intervención teatral y Mónica Letto presentará su libro “Estigmas de amores prohibidos”.