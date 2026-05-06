La cadena de televisión Fox Sports lanzó una insólita convocatoria para contratar a un hincha como “jefe observador del Mundial”, un rol que incluye ver todos los partidos del torneo y recibir un pago de 50.000 dólares.

El candidato elegido tendrá la tarea de ver los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

Pero el trabajo no será simplemente sentarse a mirar partidos. El elegido deberá generar contenido en redes sociales, compartir reacciones en vivo y formar parte de la cobertura digital del evento. En ese sentido, Fox Sports apunta a perfiles que combinen pasión por el fútbol con habilidades comunicacionales.

La experiencia incluye una oficina personalizada en Times Square, donde el ganador deberá seguir cada encuentro en transmisión 4K a través de la plataforma FOX One.

Para postularse, los interesados deben completar una solicitud online y enviar un video explicando por qué son el candidato ideal. La convocatoria tiene cupos limitados y estará abierta por tiempo acotado.

El candidato elegido comenzará actividades el 6 de junio de 2026, unos días antes del arranque del torneo, y concluirá su participación el 26 de julio, una semana después de la final.

El anuncio del ganador se realizará en una transmisión en vivo durante un partido de las Grandes Ligas, lo que refuerza el carácter mediático de esta convocatoria. ​ ROSARIOPLUS