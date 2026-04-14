Luis Constantini partió de este tiempo y espacio en Buenos Aires el 14 de Abril 2024.

Hondo pesar en el Parque de Estudios y Reflexión Carcarañá por la partida de un querido Amigo y Maestro

En aquel triste momento desde el Parque Carcarañá emitieron este comunicado con sentido afecto:

Hoy despedimos a nuestro querido amigo Luis Costantini.

Luis fue cuidador de nuestro Parque durante más de siete años. Siempre con dedicación y afecto dió lo mejor de sí para que nuestro espacio sagrado se encuentre en las mejores condiciones para el conjunto.

Querido Luis; los Maestros y Amigos del parque Carcarañá, así como muchos vecinos de Lucio V. López y zona, que te conocieron y también disfrutaron de tu amistad y tus sabias conversaciones, te deseamos un vuelo trascendental luminoso y en compañía de los guías.

«Un sentido que quiera ir más lejos que lo provisional no admitirá la muerte como el fin de la vida, sino que afirmará la trascendencia como máxima desobediencia al aparente Destino. Y aquel que afirme que sus acciones desencadenan acontecimientos que se continúan en otros, tiene tomado entre sus manos parte del hilo de la eternidad». Silo.