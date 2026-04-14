​[[{«value»:»La Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) emitió este martes una nueva alerta roja por malezas resistentes.

Puntualmente, la entidad informó la confirmación por parte de los investigadores Gabriel Picapietra y Horacio Acciaresi, del INTA Pergamino; y Marcos Yannicari, de la Chacra Experimental Integrada Barrow, de una multiresistencia en un biotipo de Lolium multiflorum (raigrás).

En concreto, el caso que apareció en la localidad de Mariano Benítez, en el partido de Pergamino del norte de Buenos Aires, ofrece inmunidad frente a aplicaciones de glifosato y de activos de las tres familias de graminidas inhibidores de ACCasa.

EL RAIGRAS, UNA DE LAS MALEZAS CON HISTORIA

En su reporte, Aapresid recordó que el raigrás es una de las malezas gramíneas de ciclo otoño-inverno-primaveral más desafiantes de los sistemas productivos de climas templados.

Sucede que su alta variabilidad genética y capacidad de cruzamiento favorecen la aparición de biotipos resistentes, un proceso que en Argentina viene escalando en complejidad desde hace más de una década.

“Recientemente investigadores del INTA Pergamino lograron dilucidar los mecanismos que explican la resistencia múltiple a glifosato y graminicidas, aportando información clave para hacer frente al manejo de esta especie”, mencionó la Asociación.

Antes, repasó que los primeros casos de resistencia se registraron en 2007 con glifosato, seguidos por resistencia a inhibidores de ACCasa (graminicidas) en 2009. A partir de 2010 comenzaron a detectarse resistencias cruzadas y, hacia 2012, biotipos con resistencia múltiple que incluían simultáneamente glifosato, ACCasa y ALS.

Cabe aclarar que la resistencia múltiple implica diferentes mecanismos de resistencia en un mismo biotipo, mientras que la resistencia cruzada se trata de un único mecanismo que le confiere resistencia a dos o más herbicidas con diferente sitio de acción.

Más recientemente, en 2023 se confirmaron biotipos con resistencia a las tres familias de graminicidas (FOP, DIM y DEN), así como combinaciones que incluyen también resistencia a glifosato, elevando el nivel de dificultad en su manejo.

Además, se determinaron los mecanismos de resistencia involucrados: el biotipo con la resistencia cruzada a todas las familias de graminicidas presentó la mutación Asp-2078-Gly, mientras que el biotipo con resistencia a haloxifop se asoció a la mutación Ile-2041-Asn en la enzima ACCasa.

Por último, este año se detectó el nuevo biotipo que combina resistencia a glifosato y a las tres familias de graminicidas.

UN HALLAZGO CIENTÍFICO EN LAS MALEZAS

Fue en este contexto que Picapietra, Acciaresi y Yannicari identificaron este nuevo biotipo de raigrás anualen el norte bonaerense que sobrevivió a aplicaciones de glifosato y cletodim.

A partir de esas plantas se realizaron análisis genéticos y ensayos de dosis-respuesta para analizar el comportamiento del biotipo.

El estudio identificó la presencia de dos mecanismos de resistencia diferentes actuando en simultáneo en un mismo biotipo.

Por un lado, se detectó una mutación en la enzima EPSPS (Pro-106-Ser), asociada con la resistencia a glifosato, que altera el sitio de acción del herbicida y reduce su afinidad. Esto le otorga a la planta niveles de resistencia generalmente bajos a moderados, pero suficientes para permitir la supervivencia de individuos que pueden completar su ciclo.

“Esto es clave para comprender cómo evolucionará la resistencia en el tiempo y su impacto sobre el banco de semillas del suelo. Si las plantas que sobreviven producen semillas viables, el proceso de selección de biotipos resistentes puede acelerarse campaña tras campaña”, describió Aapresid.

Asimismo, se identificó una mutación en la enzima ACCasa (Asp-2078-Gly), considerada una de las más críticas dentro de este grupo ya que provoca un cambio estructural en el sitio de unión del herbicida.

Este mecanismo confiere resistencia cruzada de amplio espectro a todas las familias de graminicidas (FOP, DIM y DEN), lo que limita severamente las opciones de control químico en postemergencia.

“La combinación de ambos mecanismos en un mismo biotipo configura un caso de resistencia múltiple con alta complejidad biológica y agronómica, donde el glifosato deja de ser totalmente efectivo y los graminicidas pierden su utilidad”, completó la Asociación.

Plantas que sobrevivieron a la aplicación de glifosato y cletodim. Material origen para el estudio genético de la población. Fuente: G.Picapietra (INTA Pergamino)

IMPLICANCIAS PARA EL MANEJO DE MALEZAS

En términos prácticos, este hallazgo explica muchas fallas de control observadas en lote y anticipa un escenario más restrictivo, en el cual varias herramientas herbicidas pueden perder eficacia frente a este tipo de biotipos.

“Muchas veces estas señales aparecen primero como fallas de control en el lote. La idea es poder difundir lo que estamos observando para que el productor esté alerta y se anticipe”, explicó Picapietra.

Un problema en este contexto es que el uso de glifosato, incluso a mayores dosis, en este biotipo en particular, puede generar una falsa sensación de control al reducir la biomasa, pero no evita la supervivencia de plantas que luego semillan.

Por otro lado, la resistencia cruzada en ACCasa invalida el uso de graminicidas para este biotipo. Como dato relevante, en los ensayos el paraquat mostró control efectivo, lo que aporta una alternativa puntual dentro de estrategias más amplias.

De allí que Aapresid aprovechó para recomendar, en el caso del manejo del raigrás, orientarse hacia un enfoque integral, donde el monitoreo y el conocimiento del biotipo presente en cada lote es determinante y la competencia de buenos cultivos invernales es fundamental.

NUEVA ALERTA ROJA: Lolium multiflorum

Resistencia múltiple a glifosato y tres familias de graminicidas en el norte de la provincia de Bs. As.

️ Investigadores: Gabriel Picapietra y Horacio Acciaresi (@IntaPergamino ); Marcos Yannicari (Chacra Experimental Integrada Barrow).… pic.twitter.com/Hh94xbw3gG

— Aapresid (@aapresid) April 14, 2026

“El manejo debe priorizar la anticipación mediante barbechos tempranos, la incorporación de herbicidas residuales, la combinación de distintos mecanismos de acción y la reducción de la dependencia de tratamientos postemergentes, fundamentalmente glifosato y graminicidas”, indicó.

De este modo, el uso estratégico de herbicidas residuales se posiciona como una de las herramientas más eficaces para el manejo de Lolium en barbechos, ya que permite llegar a la siembra con menor presión de malezas, y diversificar sitios de acción que contribuyen a retrasar la evolución de resistencias múltiples.

El punto crítico pasa por cómo se integra dentro del sistema. La inclusión de residuales en barbechos y presiembra, junto con su combinación con otras herramientas, no solo mejora el control inicial de la maleza, sino que también reduce la presión de selección sobre los tratamientos postemergentes.

En cultivos de invierno como trigo y cebada, los herbicidas el pyroxasulfone, flumioxazin, bixlozone o terbutilazina aplicados en presiembra se destacan por su eficacia, con mejores resultados cuando se combinan dos activos.

En soja STS las mezclas de sulfometuron + clorimuron son una alternativa válida, mientras que en maíz la atrazina aporta supresión residual complementaria.

Herbicidas para el manejo de raigrás (Lolium spp.) según activo, sitio de acción, momento de control de la maleza, tipo del cultivo y momento de aplicación. Fuente: REM-Aapresid y Gabriel Picapietra (INTA Pergamino)

De este modo, “el avance de estos biotipos confirma que no hay soluciones únicas. La sostenibilidad del sistema dependerá de reducir la presión de selección y diversificar estrategias. En conjunto, el uso estratégico de herbicidas residuales, combinado con la rotación y superposición de mecanismos de acción y la incorporación de otros métodos de control, resulta fundamental dentro de un programa de manejo integrado que permita sostener la eficacia de las herramientas disponibles en el tiempo”, concluyó Aapresid.»}]]Agricultura – Infocampo