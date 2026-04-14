La Liga ARFI invita a toda la comunidad a participar de una charla abierta sobre violencia en instituciones deportivas y escolares.

🗓️ Lunes 18 de mayo

⏰ 19:30 hs

📍 Coworking San Lorenzo (Saavedra 599)

🎙️ Disertante: Psicólogo Ian Bongiorno

Una propuesta para reflexionar, prevenir y construir espacios más saludables para nuestros chicos y chicas 💬⚽

📜 Se entregarán diplomas

👉 Actividad abierta a entrenadores, docentes, dirigentes, familias y público en general

📲 Link al FORMULARIO DE INSCRIPCION