Liga ARFI invita a la charla «Cuando educar y entrenar duele»
La Liga ARFI invita a toda la comunidad a participar de una charla abierta sobre violencia en instituciones deportivas y escolares.
🗓️ Lunes 18 de mayo
⏰ 19:30 hs
📍 Coworking San Lorenzo (Saavedra 599)
🎙️ Disertante: Psicólogo Ian Bongiorno
Una propuesta para reflexionar, prevenir y construir espacios más saludables para nuestros chicos y chicas 💬⚽
📜 Se entregarán diplomas
👉 Actividad abierta a entrenadores, docentes, dirigentes, familias y público en general
📲 Link al FORMULARIO DE INSCRIPCION