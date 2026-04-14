Comunicado:

La Cooperativa telefónica de Capitan Bermúdez y Fray Luis Beltrán, comunica con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera su presidente, señor Miguel Villarreal.

Su partida representa una gran pérdida para nuestra institución.

Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de profundo dolor. QEPD.