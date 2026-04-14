Capitán Bermúdez: Dolor ante el fallecimiento de Miguel Villarreal
Comunicado:
La Cooperativa telefónica de Capitan Bermúdez y Fray Luis Beltrán, comunica con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera su presidente, señor Miguel Villarreal.
Su partida representa una gran pérdida para nuestra institución.
Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de profundo dolor. QEPD.
Grupo Nuevaregion comparte el pesar ante esta triste noticia, así como también desea recordar a Miguel con cariño y respeto, considerándolo uno de los hombres destacados que contribuyeron decidídamente al progreso de nuestra región.
A continuación compartimos esta nota que incluye la última entrevista realizada a Miguel Villarreal:
Videos: Netcoop presentó «imowi», y suma la telefonía móvil a los servicios de internet, tv digital y telefonía fija