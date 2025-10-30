Volcán Chachani: Un gigantesco volcán en Perú visto desde el espacio



Perú tiene 16 volcanes activos y potencialmente activos en el país, distribuidos en las regiones de Ayacucho, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna. De ellos, los 12 volcanes de mayor riesgo para la población son vigilados de manera permanente y en tiempo real por el IGP. Estos volcanes presentan niveles de actividad diferentes y, en consecuencia, distintos niveles de alerta volcánica.

En este caso, el ojo está puesto en el Volcán Chachani, que se encuentra en la ciudad blanca de Arequipa, a unas 3 horas de viaje, es uno de los guardianes de esta ciudad. Es un volcán que actualmente se encuentra en actividad, el cual es monitoreado constantemente.

Este cono volcánico tiene varias particulares. Una de ellas, es que a pesar de su considerable altura que supera los 6 mil metros, la nieve es escasa en la cumbre, debido a la extrema sequeda atmosférica de la zona.

Así se puede ver en la imagen que tomó un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional que fotografía parte del grupo volcánico Chachani en los Andes.

La foto fue tomada al final de la tarde (hora de Perú), lo que llevó a que los altos picos proyectaran sombras.

Si bien Perú tiene varios volcanes activos, Chachani se considera inactivo. La evidencia de la actividad volcánica pasada en este lugar surge de las cúpulas de lava, los estratovolcanes y los volcanes de escudo remanentes que marcan el paisaje.

Chachani es mucho más ancho que alto, y se encuentra a unos 2.000 metros sobre su terreno circundante, con una anchura de unos 17.000 metros. Sus pendientes siguen siendo empinadas para los que transitan por el terreno, como lo indican los tenues caminos en zigzag en el flanco sureste de la montaña. Estos senderos son utilizados por los excursionistas para iniciar su ascenso hacia la cima.

Los campos de nieve son visibles cerca de los picos, pero actualmente no quedan glaciares en esta montaña. La región tuvo alguna vez extensos glaciares durante el último máximo glacial, hace unos 20.000 años.

La foto publicada por la NASA en su website en mayo de 2022, fue originalmente tomado por un astronauta de la Estación Espacial Internacional el 21 de agosto de 2021, utilizando una cámara digital Nikon D5.

Fuente: NuestroClima.com