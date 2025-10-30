Mujeres sanlorencinas completaron curso de lengua de señas, una propuesta formativa que promueve la inclusión



El intendente Leonardo Raimundo les entregó diplomas este jueves en la sala de Prensa Municipal. El mandatario felicitó a las alumnas por su vocación inclusiva y destacó el valor social del taller, que se dictó en el Espacio Coworking.

Este jueves en la sala de Prensa de la Municipalidad, el intendente Leonardo Raimundo entregó diplomas a las alumnas que completaron exitosamente el curso introductorio de lenguaje de señas. Del encuentro, celebrado en la sala de Prensa de la Municipalidad también participaron la subsecretaria de Género, Igualdad, Diversidad, Niñez, Adolescencia y Discapacidad, Mariela Chile, y la docente a cargo del taller, Débora Isassa.

El ciclo, de 3 meses de duración, tuvo lugar en el Espacio Coworking, a partir del programa provincial de Fortalecimiento de Equipos Locales.

Raimundo felicitó a las chicas por su vocación formativa e inclusiva y destacó el “gran valor comunitario” del proyecto pedagógico. “Estamos muy contentos por la calidad de la propuesta pedagógica, la respuesta de la gente que nos pide más y sobre todo por su valor social, ya que es un herramienta de integración a la que, por ejemplo, acceden muchas docentes para comunicarse con sus alumnos”.

En el mismo sentido, Chile expresó: “Esto es verdadera inclusión: poder tener acceso a distintas maneras de comunicarnos con personas que no tienen las mismas capacidades que el resto”.

Mujeres sanlorencinas completaron curso de lengua de señas, una propuesta formativa que promueve la inclusión .