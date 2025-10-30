¿Nos quieren robar la noche? Así pretende una startup devolvernos la luz solar desde el espacio con miles de espejos orbitales



El proyecto parece salido de una novela de Asimov. Reflect Orbital planea enviar al espacio una constelación de satélites que reflejen la luz del Sol para iluminar la Tierra después del anochecer. Una idea que podría extender la energía solar… o borrar para siempre la oscuridad que nos ha acompañado desde el principio de los tiempos.

Nota original en: GIZMODO