Por Malucha Pinto

Al caer la noche prendo mis velitas y canto a los cuatro puntos cardinales con la voz mas dulce que encuentro en mi alma…

Hay días que debieran ser borrados de la tierra. El 28 de octubre es uno de esos….

Me pregunto ¿qué haremos sin tu finura, sin la profundidad de tus ojos, sin tu andar sobre las nubes y tu sentido del humor cultivado a lo largo de los años, sin tu templanza en tiempos revueltos?

En los meses infinitos del último tiempo te nos fuiste adentrando en las tierras sabias y esperábamos las últimas reflexiones tuyas y nos deleitábamos con tu coraje frente a la vejez y la promesa de la contemplación ajena y propia…. Tu voz que se llenó de asombro frente a las tendencias autoritarias que acechan.

¿Qué haremos sin el Tito? Quisiera que tu partida solo fuera un sueño soñado por Calderón de la Barca desde esos lugares que transitarás sin el peligro de olvidar dónde dejaste el auto….

Amé tanto trabajar en tu Teatro. Ese teatro instalado lejos del centro. Apostaste por lo difícil: descentralizar. Siempre ibas a las funciones con alguna palabra inspiradora y cariñosa. ¡Tu teatro abierto y amoroso para los teatreros!!!! Siempre comprendiendo la indispensable cultura de Lo Colectivo. ¡Tu Teatro único en su especie!!!!

¡Ay Tito querido, me resisto a creer que no eras eterno!!!!

Te conocí en ese tiempo en que creí que todo era para siempre y que quedaba tanto tiempo para aventuras, errores y aciertos!!!! Tu, el más guapo, mi profesor…. “Este personaje jamás pasaría frente a un espejo sin arreglarse el rulo…. Este otro aprieta los dientes pero no grita….” Pero lo esencial era tu respeto por todos y todas. La descalificación quedaba fuera. El oficio del teatrero requiere de un espacio de respeto para que el milagro de la creación se exprese y sea posible. Cultivaste la horizontalidad en sus mil formas!!!!!

Te encontrarás por esos lados con Don Roberto Parada, con las primaveras con esquinas rotas, con Don Eugenio Dittborn, con Victor y tantos otros. Cómo disfrutarás!!!!

Nosotros te extrañaremos… El Universo y sus estrellas, los ríos de luz, las galaxias y la vida fulgurante abre sus puertas para recibirte, agasajarte, nombrarte indispensable para siempre.

Gracias

Redacción Chile

Nota Original en: PRESSENZA.COM