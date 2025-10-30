1992 – GALILEO GALILEI: El Papa admitió que la iglesia estaba equivocada.

El papa Juan Pablo II reconoce que fue injusta la condena dictada por la Iglesia católica en 1633 al astrónomo y físico italiano Galileo Galilei por defender la teoría heliocéntrica y del movimiento de los astros. En un discurso a la Academia Pontificia de las Ciencias, el papa admitió los errores de teólogos del siglo XVII.

1512 – MIGUEL ANGEL. El papa Julio II inaugura las pinturas al fresco realizadas por el arquitecto, escultor y pintor italiano Michelangelo Buonarotti en la bóveda de la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico, en la actual Ciudad del Vaticano.

1926 – HARRY HOUDINI. A la edad de 52 años muere en la ciudad de Detroit (Michigan, EEUU) el ilusionista y escapista húngaro-estadounidense Harry Houdini (Erik Weisz), una de las grandes figuras de la historia de la magia cuyos trucos fueron copiados por magos de todo el mundo.

1934 – ANTONIO V. LIBERTI. El presidente de River Plate, Antonio Vespucio Liberti, firma los documentos para la compra de los terrenos del barrio porteño de Nuñez donde se levanta el estadio “Monumental”, que se inauguró en 1938 y hoy lleva su nombre.

1969 – LOLA MEMBRIVES. A los 84 años muere en Buenos Aires la actriz Lola Membrives, una de las intérpretes más importantes de las obras de teatro del español Federico García Lorca y de otros dramaturgos. Recibió dos condecoraciones de la corona española y la Medalla al Mérito Artístico de la República Argentina.

1984 – INDIRA GANDHI. A los 66 años de edad muere asesinada por dos de sus guardaespaldas la primera ministra india Indira Gandhi, hija de Jawaharlal Nehru, uno de los padres de la independencia de su país. Los asesinos formaban parte de la minoría sikh, que buscaba mayor autonomía y a la que la Gandhi había reprimido.

1993 – FEDERICO FELLINI. Muere en Roma, a los 73 años de edad, el director de cine y guionista italiano Federico Fellini, figura de la cinematografía del siglo XX y el mejor cineasta de su país. Ganó cinco premios Óscar, cuatro a la mejor película extranjera y el otro en reconocimiento a su trayectoria.

2000 – PEPE SÁNCHEZ. El basquetbolista Juan Ignacio “Pepe” Sánchez se convierte en el primer argentino en debutar en la Asociación Nacional de Basquetball de Estados Unidos, al jugar para el Philadelphia 76ers en la victoria ante el New York Knicks en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.

2010 – WALKING DEAD. La cadena AMC emite en Estados Unidos el primer episodio de la serie de televisión The Walking Dead, basada en los cómics del mismo nombre de los dibujantes y guionistas Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adlard. La serie tuvo tal éxito que lleva 11 temporadas.

2020 – SEAN CONNERY. A la edad de 90 años muere en la ciudad de Nassau (Bahamas) el actor y productor británico Sean Connery, uno de los destacados intérpretes de James Bond en la saga de filmes del espía “con licencia para matar”. Ganó un premio Óscar, dos BAFTA y tres Globo de Oro, entre otros galardones.

DÍA DE LAS CIUDADES. Se celebra el Día Mundial de las Ciudades instituido por las Naciones Unidas para promover el desarrollo urbano sostenible y fomentar la cooperación internacional en esa materia.

NUEVAREGION.COM + TELAM