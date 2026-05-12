Este Martes 12 por la noche se desató un feroz incendio

Por causas que aún se investigan, comenzó un fuego en el sector extracción 2

Ya hay tres dotaciones de Bomberos trabajando en la contención del incendio y tratar de sofocar las llamas a la brevedad posible.

Hacia allá se dirigieron también dos ambulancias, pero aún no hay información de algún herido.

Desde la planta mencionaron la sospecha de que la causa podría estar relacionada a los enfriadores ubicados detrás de la zona de extracción ya que no es la primera vez que hay fuego en ese sector.

El impactante video hace pensar que esta vez parece que el incendio es bastante mayor.

ADVERTENCIA: En Ricardone circula en las redes la sugerencia, sobre todo para los barrios cercanos a la planta: Quedarse en casa, cerrar las aberturas para impedir el ingreso del humo, no salir salvo real necesidad por seguridad y para mantener la ruta lo más libre posible para bomberos, ambulancias, policía y agentes de tránsito.

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