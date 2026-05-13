Google utiliza por defecto las imágenes almacenadas en sus servicios para entrenar sus modelos de inteligencia artificial, pero existen herramientas específicas para restringir este acceso desde la configuración de las cuentas. Esta recolección de datos ocurre de manera automática a través de aplicaciones como Gemini y Google Photos, donde la empresa procesa una muestra de las conversaciones y archivos multimedia para mejorar sus algoritmos. La desactivación de estas opciones permite que los archivos personales permanezcan fuera de los conjuntos de datos de entrenamiento sin necesidad de cerrar la cuenta o abandonar los servicios en la nube.

El proceso de entrenamiento directo comienza al subir una fotografía a la aplicación Gemini para realizar una consulta o al vincular las aplicaciones de Google con el asistente. En ese momento, la imagen sale del entorno privado de la biblioteca y queda sujeta a términos de servicio diferentes que permiten su uso experimental. Google renombró recientemente la opción clave para detener esto; anteriormente se conocía como Actividad en Aplicaciones Gemini y ahora figura bajo el nombre Guardar Actividad en el panel de control.

Para restringir este uso, hay que ingresar a la configuración de Gemini, acceder al apartado de Actividad y desactivar el interruptor principal de guardado. Esta acción detiene de forma inmediata la captura de nuevas instrucciones y archivos multimedia, aunque el sistema conserva los registros recientes durante un tiempo limitado por motivos de seguridad. Quienes prefieren una protección instantánea disponen también de la función de chats temporales, la cual descarta toda la información generada de manera automática al concluir cada sesión de trabajo.

La herramienta Ask Photos, integrada dentro de Google Photos, constituye otro punto de acceso que requiere una revisión manual. Esta función permite realizar búsquedas conversacionales y generar videos de recuerdos mediante el uso de Gemini sobre la biblioteca personal de imágenes. Aunque Google asegura que los datos personales de Photos no entrenan modelos externos, existe un ajuste denominado Permitir acceso a sus consultas que, si está activado, faculta a la compañía para revisar los términos de búsqueda con el fin de optimizar el servicio. Esta opción se encuentra en los ajustes de la aplicación, dentro del apartado de funciones de Gemini.

La privacidad de los documentos y correos electrónicos también depende de las funciones inteligentes activadas en Gmail y Google Drive. Estas herramientas permiten que el sistema lea el contenido de los mensajes para sugerir respuestas automáticas, completar frases o detectar reservas de viajes de forma autónoma. Para restringir este acceso, hay que navegar hasta la sección de Privacidad dentro de la configuración de la cuenta de Gmail, gestionar el entorno de trabajo y desactivar las funciones inteligentes junto con la personalización en otros productos de Google.

Como medida de control integral, el sitio de actividad de Google permite revisar y borrar el historial guardado en todos los servicios de la empresa de manera cronológica. Allí es posible programar un temporizador de eliminación automática que remueva cualquier dato con una antigüedad superior a los tres o dieciocho meses. Finalmente, la herramienta de Verificación de Privacidad ofrece un recorrido guiado por las configuraciones principales para asegurar que las preferencias de datos se ajusten a la voluntad del titular en un solo lugar.

Vía

Cómo hacer que Google no use tus fotos para entrenar su IA

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