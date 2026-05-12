En el marco de la Marcha Federal Universitaria, una columna multitudinaria atravesó el centro de la ciudad para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento. «La asistencia es incalculable», afirmó el vicerrector de la UNR

Las calles de Rosario fueron escenario este miércoles de una de las manifestaciones más masivas de los últimos años.

Decenas de miles de estudiantes, docentes, no docentes y ciudadanos autoconvocados se movilizaron desde la Plaza San Martín hacia el Monumento a la Bandera en reclamo de presupuesto para la educación superior y una recomposición salarial urgente para el sector.

La marcha, que comenzó pasadas las 16:00, estuvo encabezada por las autoridades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). El vicerrector, Darío Masía, calificó la jornada como un hito de apoyo civil:

«A los costados de la marcha la gente nos va acompañando. El mensaje es claro en favor de una universidad de gestión pública», señaló Masía, quien estimó la concurrencia en más de 100.000 personas.

Por su parte, el rector de la UNR y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, remarcó la importancia de la presencia masiva en las calles como herramienta de presión política, recordando que las respuestas gubernamentales previas solo llegaron tras manifestaciones federales de gran escala. Bartolacci asistió a la marcha que se lleva adelante en Buenos Aires.

El reclamo: Ley de Financiamiento

El eje central de la protesta es la exigencia al Ejecutivo nacional para que aplique la Ley de Financiamiento Universitario. Esta normativa, aprobada por el Congreso pero vetada o ignorada en la práctica por el Gobierno, contempla:

Recomposición salarial para trabajadores docentes y no docentes.

Gastos de funcionamiento para garantizar el mantenimiento diario de los edificios y servicios básicos de las facultades.

Operativo de tránsito

La Secretaría de Control y Convivencia municipal desplegó un operativo de cortes dinámicos para acompañar el desplazamiento de la columna por las calles Dorrego, San Lorenzo y Laprida. A medida que la cabecera de la marcha avanzaba, la circulación vehicular se iba restableciendo de forma paulatina.

La jornada concluyó con un acto central en el Monumento a la Bandera, donde se leyó un documento conjunto que reafirmó el compromiso de la comunidad académica con la gratuidad y la excelencia de la educación pública argentina.

ELCIUDADANO / LACAPITAL