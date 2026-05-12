Rosario volvió a convertirse este martes en escenario de una multitudinaria movilización universitaria. Miles de personas se concentraron desde la tarde en la plaza San Martín y marcharon hacia el Monumento Nacional a la Bandera en el marco de la convocatoria federal por el financiamiento de las universidades públicas. Desde la Universidad Nacional de Rosario estimaron que participaron más de 100 mil personas.

La extensa columna avanzó por calle Dorrego hasta San Lorenzo y luego por Laprida hacia el Monumento, donde se realizó el acto central. Pancartas, banderas estudiantiles, carteles contra el ajuste y cánticos en defensa de la educación pública marcaron una jornada que volvió a mostrar un fuerte respaldo social al reclamo universitario. Durante el recorrido, la Secretaría de Control y Convivencia implementó cortes y desvíos de tránsito de manera progresiva.

En la previa de la marcha, el rector de la UNR, Franco Bartolacci, había advertido sobre la crítica situación presupuestaria que atraviesan las casas de estudio. Según sostuvo, las universidades funcionan actualmente con el nivel de inversión más bajo de su historia reciente y sufrieron una caída superior al 45 por ciento en las transferencias nacionales desde 2023.

Bartolacci, como presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, marchó en Buenos Aires y estuvo en el acto central como uno de los principales oradores. “Nunca puede ser un problema para un país que cualquier joven acceda a educación pública de excelencia sin ningún tipo de restricción”, expresó en el escenario.

Al frente de la movilización en Rosario estuvo el vicerrector de la UNR, Darío Masía, quien calificó como “incalculable” la convocatoria, aunque aseguró que la cifra superó las 100 mil personas. “A los costados de la marcha la gente nos va acompañando”, expresó en diálogo con medios locales, y remarcó que el objetivo central es exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.

Desde el gremio docente Coad también ratificaron el paro total de actividades y remarcaron que el reclamo incluye no solo los fondos de funcionamiento, sino también la recomposición salarial y el sostenimiento de becas estudiantiles. “El esfuerzo de los trabajadores no puede ser infinito”, señalaron desde el sindicato en el marco de una jornada que volvió a colocar a Rosario como uno de los principales epicentros de la protesta universitaria nacional. ​ ROSARIOPLUS