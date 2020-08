Video: El intendente de Avellaneda es COVID Positivo y podría haber contagiado a cientos en la marcha del Lunes 17

Dionisio Scarpin comunicó en la noche del Miércoles 19 que el hisopado que le realizaron dio positivo para Covid-19

EL LUNES PARTICIPÓ DE LA MARCHA ORGANIZADA POR EL PRO Y “JUNTOS POR EL CAMBIO” CONTRA EL GOBIERNO NACIONAL, SIN RESPETAR LOS PROTOCOLOS ANTICONTAGIO. Terrible irresponsabilidad del marchante a favor del directorio de vicentin y en contra de los productores y trabajadores. Y ahora esta otra marcha alienada del 17A.

Scarpin emitió un mensaje grabado que fue difundido en las redes sociales. En el video explica que el Martes por la mañana tuvo “un pequeño malestar y al mediodía me hicieron un hisopado y hace minutos me acaban de informar que me dio positivo de COVID”.

Según los especialista, un portador comienza a contagiar como mínimo dos días antes de tener algún síntoma. Por ello es que puede haber contagiado a cientos de sus vecinos en la marcha del lunes 17.

Aclaró que “yo y mi familia estamos con buenas condiciones de salud, estamos bien”, y agregó “Quiero pedirles a todos extremar las medidas de precaución y de seguridad que todos ya las conocemos”…. haz lo que digo pero no lo que hago recuerda el refranero popular…

¿Cientos de llamados y aislados? El intendente y además presidente del Foro de Intendentes y Presidentes Comunales de la UCR en Santa Fe, anunció que “todos aquellos que hayan tenido contacto conmigo van a recibir el llamado telefónico de los médicos de la Región de Salud y, por supuesto, les pedimos que sigan las instrucciones”.

Para finalizar, y sin hacer autocrítica por su irresponsable conducta al exponer a sus vecinos al contagio en esta pandemia de coronavirus, adelantó que “seguiremos informando el avance tanto mío personal como de los demás casos que se puedan llegar a dar en los próximos días”. O sea… está confirmando que a partir de él habrá numerosos casos.